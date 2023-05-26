На Мамадышском тракте в Казани, где постоянно наблюдаются пробки, построят третью разворотную петлю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на Мамадышском тракте планируют построить третью разворотную петлю. На разработку документации по этому проекту выделили 27,2 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Проектно-изыскательские работы нужно выполнить до 20 сентября 2023 года. Они включат в себя: проектирование, переустройство сетей, инженерно-геологические изыскания и так далее.

Потребность в развязке возникла в частности из-за регулярных пробок. Только сегодня в мэрии снова ответили на жалобы местных жителей относительно заторов на Мамадышском тракте. В соцсетях казанцы пожаловались, что автомобилисты теряют на этом участке дороги порядка 40 минут. В ответ власти сообщили, что там запланировано строительство магистральной улицы.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

— Как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, генеральным планом г. Казани с восточной стороны ЖК «Весна» от Мамадышского тракта до Вознесенского тракта предусмотрено размещение магистральной улицы районного значения с транспортными развязками в разных уровнях. Реализация строительно-монтажных работ будет возможна по мере завершения проектирования и выделения финансовых средств для выполнения указанных работ, — ответили в мэрии.

О планах разгрузить Мамадышский тракт от пробок «Реальное время» также писало в начале недели.

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Айрат Назипов