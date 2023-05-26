Марат Хуснуллин раскрыл сроки укладки асфальта на мосту через Волгу на трассе М-12

Асфальт на мосту через Волгу на трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань начнут укладывать осенью. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

— Мост через Волгу станет самым протяженным на трассе М-12 «Восток» — 3,36 км. Работы здесь идут круглосуточно. Ускоренными темпами строители осуществляют надвижку металлоконструкций на уже готовые опоры. К концу сентября мостовики планируют начать укладывать первый асфальтобетон, — цитирует его сайт правительства.

Он добавил, что сейчас готовы 26 из 28 опор, на которых будет стоять новый переход. В целом на М-12 идет круглосуточная работа, чтобы открыть движение от Москвы до Казани в конце этого года, подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер в апреле сообщал, что полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до столицы Татарстана планируют в конце 2023 года. О планах сдать трассу до конца 2023 года тогда же говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин. «В текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани», — сказал он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

В начале недели Марат Хуснуллин показал ход строительства М-12 в Татарстане с высоты птичьего полета.

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Айрат Назипов