«Далеко не уходит»: в Казани проводили в отставку председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Сегодня в Верховном суде Татарстана проводили в почетную отставку главу Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова. Второй срок его председательских полномочий истекает в понедельник, 29 мая. Заявление Гилазова о прекращении его полномочий было подано и удовлетворено Высшей квалифколлегией судей России еще в феврале.

На торжественную часть в Верховный суд республики сегодня пришли раис Татарстана, руководители силовых и иных ведомств, деятельность которых так или иначе пересекается с судебной системой. Примером высочайшего профессионализма и добросовестного отношения к делу назвал работу главы Верховного суда РТ сегодня Рустам Минниханов. Он же отметил, что судебный процесс 1989 года на челнинском стадионе под председательством судьи Гилазова — над обвиняемым в изнасиловании и убийстве девушки — стал хрестоматийным.

Минниханов заявил, что опыт работы Гилазова сегодня вдохновляет молодое поколение юристов и служит залогом доверия граждан. «Ильгиз Идрисович далеко не уходит. Его знания, его опыт... Он будет недалеко от вас, вы сможете с ним общаться», — фактически проанонсировал скорое назначение отставника глава Татарстана. Позже на это намекнул и начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

Уже этим летом в Татарстане может быть создана новая структура власти — место ликвидируемого Конституционного суда республики может занять Конституционный совет при парламенте РТ. Пост руководителя Совета источники «Реального времени» прочат именно Гилазову. Здание парламента находится по соседству с Верховным судом РТ.

Из своих 66 лет судьей Ильгиз Гилазов отработал 36. Начинал в 1987-м году: был назначен отправлять правосудие в Бауманском (ныне Вахитовском) суде Казани. Через два года стал судьей Верховного суда Татарстана. В 1996-м занял пост заместителя председателя ВС РТ и проработал в этой должности 16 лет, после чего в 2011-м одержал победу в конкурсе на председательское место. Вакантной эта должность была объявлена после ухода в отставку Геннадия Баранова, возглавлявшего татарстанский суд четверть века. На тот момент законодательных ограничений к занятию высших должностей в судах еще не было.

Однако на торжественной церемонии напомнили — трудовой путь Гилазов начинал токарем-оператором моторостроительного завода, а после службы в армии поступил в Университет дружбы народов им. Лумумбы, где получил специальности юрист и переводчик с английского языка. За время учебы успел поработать на всероссийских стройках в Сибири и Казахстане. В качестве переводчика направлялся в загранкомандировку в Ирак в 1980 году и в том же году помогал на Олимпиаде в Москве.

Сегодня же виновнику торжества вручили медаль Ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», после чего Рустам Минниханов пошутил: «Единственная награда [республики], которая осталась... Не знаю, чем будем его дальше награждать... Федеральными наградами».

От лица собравшихся в зале генералов-силовиков руководитель УФСБ по РТ Игорь Хвостиков отметил великолепное качество судебной системы и ее руководства — находить компромисс между справедливостью и законом. Он назвал это высоким искусством и пожелал Гилазову всего самого хорошего.

Один из бывших коллег Гилазова, в свое время выступавший его соперником на выборах в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул — в 2011-м году — в этом же зале атриума новый председатель обозначил пять основных направлений своей работы. «Все пять исполнил на все 100%", — утверждает наш собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

«Мы его уважали и уважаем за то, что он наш, судейский — все этапы прошел: народный судья, судья Верховного суда по первой инстанции, зам по гражданским делам, зам по уголовным, всю работу знает», — поделился председатель Приволжского суда Казани Ринат Сафин.

Завершились торжественные проводы новой версией песни ВИА «Самоцветы» о том, что «Мир не прост», которую посвятили Верховному суду и его председателю.

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Ирина Плотникова