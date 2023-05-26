С начала июня в России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических паспортов

В России с 1 июня возобновится прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов. Об этом рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Отмечается, что заявление можно подать в территориальный орган МВД, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Фото: flickr.com

Портал «Госуслуг» с 2 февраля приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия на десять лет. Тогда отмечалось, что предприятие «Микрон», выпускающее электронные компоненты, осуществляло донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса.

Согласно статистике ГУВМ МВД России, в прошлом году в стране было оформлено более 5,4 млн заграничных паспортов, что примерно на 1,5 млн (почти на 40%) больше, чем в 2021-м. В 2022-м было выдано 5 413 374 документа, а в 2021 году — 3 892 586. Также в минувшем году возросло число оформленных российских паспортов — на 558 тысяч больше.



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Айрат Назипов