«Я испугался — она начала кричать»: в суде Казани стрелок-форточник объяснил нападение на охранницу клиники

Под стражу до 25 июля отправлен 50-летний Алмаз Ахметшин, обвиняемый в покушении на убийство Татьяны Долговой, охранницы казанской поликлиники №17. Такое решение только что вынес Кировский суд Казани, причем сам задержанный не был против, передает с места журналист «Реального времени».



О крайней мере пресечения для шестикратно судимого уроженца Челнов суд просил следователь по особо важным делам Кировского отдела СКР Максим Коробкин.

Он сообщил, что ранним утром, в 4 часа 20 минут, 25 мая Ахметшин в помещении клиники использовал неустановленный следствием предмет с целью убийства Долговой и произвел в нее не менее двух выстрелов. Женщина получила сквозные ранения обеих рук и, благодаря своевременной помощи, осталась жива.



По мнению следствия, на свободе Ахметшин может продолжить совершать преступления и более мягкой меры пресечения не заслуживает. Представитель районной прокуратуры Тимур Салихов ходатайство поддержал.

Сам Алмаз Ахметшин против ареста не возражал, но дал понять — не согласен с квалификацией своих действий.

— Следователь сказал — я туда залез, чтобы убить ее. Это неправда. Я даже не знал, что там она есть — Долгова. Я с ней не был знаком, — объяснил он суду. — Она вышла и стала сразу орать: «А-а-а». Если бы она вышла и просто сказала: «Что, заблудился?», я бы ей сказал: «Да, уйду». И побежал я по коридору не за ней, а на выход, потому что сам потерял ориентир в этом помещении, и дальше как в тумане...

Суду обвиняемый представился безработным и разведенным буквально на днях. 12-летняя дочь осталась с женой. Сказал, что последнюю судимость — 1 год лишения свободы за кражу — получил по приговору Приволжского суда Казани 2022 года. Судья Сергей Степанов поинтересовался, есть ли у Ахметшина проблемы со здоровьем, тот ответил: «С головой немножко непорядок, я обращался к врачу».

Напомним, по версии следствия, Ахметшин проник в поликлинику через форточку. Сам он объясняет это тем, что искал выпивку — после развода с женой не спалось. Зачем взял с собой оружие, объяснить не может. Предположение, что он был вооружен травматическим пистолетом, переделанным для стрельбы боевыми патронами, еще предстоит подтвердить экспертам.

На вопрос журналистов о причине покупки оружия обвиняемый ответил: «У нас война».

Ирина Плотникова