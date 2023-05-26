Михаило-Архангельскую церковь в Татарстане полностью восстановили

Работы по восстановлению Михаило-Архангельской церкви XVIII века в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана завершены, сообщили в Комитете республики по охране объектов культурного наследия.



В скором времени храм предстоит освятить. Обсудить с представителями Казанской епархии внутреннее убранство храма перед этим прибыли председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин и глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов.

Фото: okn.tatarstan.ru

За последние 100 лет храм, построенный в 1757 году, ни разу не ремонтировался. В советское время его использовали как склад, а с начала 2000-х годов он пустовал. В августе 2022 года восстановили сруб и укрепили фундамент церкви, тогда же начали второй этап реставрации.

Фото: okn.tatarstan.ru

«Реальное время» подробно рассказывало, чем завершилась попытка восстановить один из старейших деревянных храмов Татарстана у известного вологодского реставратора Александра Попова. Она обернулась неудачей и серией судебных тяжб.

Саму церковь в неприглядном виде позже вернули на родину. Новым подрядчиком, ответственным за восстановление храмов, стало казанское ООО «Оском». В ходе инженерно-технического обследования удалось установить, что фасады, перекрытия, конструктивные элементы кровли и фундаменты находятся в работоспособном состоянии. Но многие конструкции и детали храма не уцелели. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко