Татарстанцы хранят в банках почти 780 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru//Олег Тихонов (архив)

По состоянию на 1 апреля 2023 года жители Татарстана хранили в банках 779,9 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 16,5%, рассказали в пресс-службе отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.

На рублевые вклады приходится 90% всех средств. Это — 700,7 млрд рублей.

— Вклады остаются надежным способом сбережения средств, поскольку застрахованы государством. Кроме того, теперь банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. Она показывает доход, который можно получить без дополнительных условий, — рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 апреля текущего года составил 67,4 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года в банках Татарстана жители республики хранили 785,2 млрд рублей. На вкладах у жителей республики было 711,6 млрд рублей.



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Айрат Назипов