День в истории 2 мая: 10 лет трагедии в Одессе, 79 лет взятию Берлина, 9 лет со смерти Майи Плисецкой
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 мая 2024 года
2 мая отмечаются День Мадрида и Всемирный день тунца, 10 лет назад 42 человека стали жертвами пожара в одесском Доме профсоюзов, 12 лет назад скончался видный татарский драматург Туфан Миннуллин, 79 лет назад советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Екатерина II и Леонид Каневский
- 1729 — российская императрица в 1762—1796 годах Екатерина II (скончалась 17 ноября 1796 года). Единственная из российских императриц удостоилась титула Великой. Время ее правления называют «золотым веком» России, а ее политика получила название «просвещенного абсолютизма».
- 1859 — английский писатель Джером К. Джером (скончался 14 июня 1927 года). Самое популярное его произведение — комическая повесть «Трое в лодке, не считая собаки».
- 1939 — советский и российский актер, телеведущий, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский. Всесоюзную славу артисту принесла роль майора Томина в телесериале «Следствие ведут знатоки».
- 1947 — изобретатель циклонного пылесоса Джеймс Дайсон.
- 1955 — учредитель благотворительного фонда «Родники мира» Татьяна Забегина. Член Торгово-промышленной палаты Татарстана с 2002 по 2023 годы, заместитель председателя Общественной палаты РТ в 2010—2020 годах.
- 1975 — английский футболист Дэвид Бекхэм.
- 1978 — первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.
- 1981 — руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Татарстану Владислав Виниченко.
Кто скончался: Леонардо да Винчи и Туфан Миннуллин
- 1519 — великий итальянский художник, ученый, изобретатель Леонардо да Винчи (родился 15 апреля 1452 года). Автор картин «Мадонна Лита», «Дама с горностаем», «Мона Лиза» и т.д. Изобрел парашют, велосипед, прототипы танка, прожектора, катапульты.
- 1714 — русский государственный деятель, фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын (точная дата рождения неизвестна). Видный реформатор, но неудачливый полководец, потерпевший серьезные поражения в Крымских походах.
- 1900 — русский живописец-маринист Иван Айвазовский (родился 29 июля 1817 года). Он написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу. Среди наиболее известных картин Айвазовского — «Девятый вал», «Чесменский бой», «Наваринский бой», «Радуга», «Среди волн».
- 1972 — первый директор ФБР в 1924—1972 годах Джон Гувер (родился 1 января 1895 года). Служил восьми президентам и 16 министрам, став самой влиятельной политической фигурой США.
- 2011 — международный террорист, основатель и первый эмир международной террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен (родился 10 марта 1957 года). Был уничтожен в результате операции «Копье Нептуна», проходившей в доме в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде.
- 2012 — татарский драматург, заслуженный деятель искусств ТАССР, РСФСР, Башкортостана, народный писатель Татарстана Туфан Миннуллин (родился 25 августа 1935 года). Написал более 40 пьес, в числе которых любимые зрителями произведения «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш»), «Ат карагы» («Конокрад»), «Без китәбез, сез каласыз» («Мы уходим, вы остаетесь»). Похоронен на Ново-Татарском кладбище Казани. Его имя носит улица в Вахитовском районе города.
- 2015 — советская и российская балерина, народная артистка СССР Майя Плисецкая (родилась 20 ноября 1925 года). Такие ее роли, как «Умирающий лебедь» из «Лебединого озера», Китри из «Дон Кихота», Кармен из «Кармен-сюиты» вошли в историю мирового искусства.
- 2018 — певец, народный артист РСФСР Вадим Мулерман (родился 18 августа 1938 года). Первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом».
- 2018 — депутат Госдумы шестого созыва, бывший помощник президента Татарстана в 1991—2012 годах Тимур Акулов (родился 25 апреля 1953 года).
- 2023 — советский и российский художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин (родился 14 октября 1963 года). Основатель Дома моды Valentin Yudashkin. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС России.
Праздники: Великий четверг и день Мадрида
- День Мадрида. В этот день испанцы чествуют свою столицу. Дата связана с годовщиной испанского восстания против войск Наполеона 2 мая 1808 года.
- Всемирный день тунца. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2016 года. Праздник призван повысить осведомленность о ценности этой разновидности рыб.
- Великий (Чистый) четверг у православных христиан. С этого дня начинаются приготовления к Пасхе.
События: первый кинопоказ в Казани, взятие Берлина, запрет на «необычные» имена
- 1764 — в России заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей». На протяжении полутора веков сироты Воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерки и гувернантки. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Открытые с этой целью классы в 1830 году преобразовались в Ремесленное учебное заведение, от которого ведет начало знаменитая «Бауманка» — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
- 1785 — по указу императрицы Екатерины II была издана «Жалованная грамота дворянству», определяющая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которое теперь резко отделялось от прочих сословий и называлось «благородным сословием».
- 1897 — в Казани впервые показали кино. Сеанс «настоящего синематографа Люмьера (живая движущаяся фотография)» прошел в городском театре. Как писали газеты, зрителей, решивших оценить новинку, почти не было, но сеанс повторили еще три раза. Позже в Казани, как и в других городах России, начали появляться кинотеатры.
- 1922 — состоялось бракосочетание русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
- 1923 — американские авиаторы Оукли Келли и Джон Макриди совершили первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Расстояние почти 4 100 километров было преодолено за 26 часов 50 минут.
- 1940 — в связи со Второй мировой войной отменены XII летние Олимпийские игры.
- 1944 — по той же причине отменены XIII летние Олимпийские игры.
- 1945 — советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Войска Первого Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова при участии войск 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева после продолжительных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск и заняли столицу фашистской Германии. Вся операция по захвату столицы Германии длилась 8 дней, с 25 апреля по 2 мая включительно.
- 2014 — на Куликовом Поле, одной из главных площадей города Одессы, произошла масштабная трагедия. День ознаменовался столкновениями между сторонниками Евромайдана и его противниками. Противостояние завершилось пожаром в Доме профсоюзов, который забросали «коктейлями Молотова». 42 человека погибли в этом пожаре, более двух сотен получили ранения. Еще шесть граждан погибли на улицах.
- 2017 — Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий называть детей «необычными» именами: включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на титулы и должности.
- 2017 — президент России Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций в зависимости от их лицензии. Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией равен 1 млрд рублей. Банки, которые владели меньшим капиталом, были преобразованы в кредитные организации с базовой лицензией.
- 2023 — президент России подписал распоряжение о проведении Дня молодежи в последнюю субботу июня. До этого праздник отмечался в фиксированную дату — ежегодно 27 июня.