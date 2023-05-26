Минфин: часть выкупаемых акций при уходе компаний из России должна размещаться на бирже

Минфин России поддерживает инициативу Банка России по вводу обязательства размещения на бирже части акций компаний, выкупаемых у уходящих из России нерезидентов, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



— Предполагается, что каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов будет сопровождаться таким условием, — приводит ТАСС его слова.

Моисеев отметил, что решение не будет распространяться задним числом на акции, сделки с которыми уже совершены.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ выступает за обязательное размещение на бирже части акций уходящих компаний при их выкупе у нерезидентов. Регулятор обсуждает этот вопрос с правительством.

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Маргарита Головатенко