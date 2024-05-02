После 15 мая откроются речные пассажирские перевозки из Казани в Чебоксары на «Метеоре»

После 15 мая планируется запустить речные пассажирские перевозки между Казанью и Чебоксарами. Рейсы будут выполняться на судне «Метеор-2020». Об этом сообщил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

Предварительное расписание рейсов было согласовано с коллегами из Чебоксар. Суда будут ходить по маршруту в обоих направлениях. По словам Романа Лизалина, сейчас судоходная компания проводит подготовительные работы.

Ранее, в конце апреля, двухпалубный речной теплоход «Москва» торжественно отправился из речного порта Казани до Верхнего Услона (Печищи), открыв пассажирскую навигацию 2024 года.

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Разиль Самигуллин