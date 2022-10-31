«Что касается тренда последних лет — криптовалюты, то ее время ушло»

«Это пузырь, который не сегодня, но завтра лопнет»

Одним из трендов последних лет для создания собственного бизнеса являются криптовалюты, но их время прошло. Более того, это до сих пор не урегулированный на законодательном уровне пузырь, который может скоро лопнуть, не говоря уже о высокой волатильности цифровой валюты, считает кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Валерий Фетисов.

— Что касается тренда последних лет — криптовалюты, то ее время ушло. Рынок подвержен огромным колебаниям, а правовой статус так и не урегулирован. Это пузырь, который не сегодня, но завтра лопнет. Примером такого безрассудства может служить «тюльпанная лихорадка» 1960-х годов в Нидерландах, — рассказал он «Реальному времени».

Фото: pxhere.com

Помимо этого, еще одним ударом для майнеров могут быть западные антироссийские санкции. Например, недавно Евросоюз запретил россиянам вовсе хранить криптовалюту на европейских кошельках. Касаются новые ограничения при этом не только европейских компаний, а всех криптовалютных кошельков, которые работают на территории Европы. Более того, например, в середине июня одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах из-за зависшей транзакции.

При этом в России процесс законодательного урегулирования рынка криптовалюты так и не завершен, а ЦБ в январе и вовсе выступал за запрет ее оборота на территории страны. Немного смягчить позицию регулятора помогла разработка Минфином концепции развития рынка криптовалют в стране, а также подписание дорожной карты.

Рынок интернет-торговли вырос на 45%

По итогам 2021 года, отмечает Валерий Фетисов, рынок интернет-торговли вырос на 45% — до 3,3 трлн рублей. По его мнению, это одно из самых перспективных направлений для открытия нового бизнеса в современных экономических и социальных реалиях.

Преимуществами открытия своего дела в этой области он называет невысокий порог входа: для открытия бизнеса можно начать с маленького онлайн-магазина. Также плюсом может быть большой охват среди пользователей Сети, отсутствие дополнительных затрат на оборудование, торговые площади, офис.

Фото: pxhere.com

— Если предпринимателю еще предстоит провести анализ конъюнктуры рынка, то начать торговлю стоит с маленьких масштабов и не нацеливаться на быстрый захват ниши. Продукты питания, товары для дома, автомобильные аксессуары, мелкая техника, товары ручной работы — вот, что будет пользоваться спросом, — рассказ эксперт нашему изданию.

В Татарстане сфера интернет-торговли пользуется особенно большой популярностью. Так, например, с 24 февраля по 24 августа этого года республика заняла первое место по среднему размеру чека в интернет-магазинах, он составил 5 051 рубль. Помимо этого, республика замыкает десятку рейтинга самых активных регионов в интернет-торговле.

При этом Татарстан на 2023 год продлил программу развития интернет-торговли. Стоит также отметить, что выручка продавцов на маркетплейсах может составить 50 млрд рублей, а число таких предпринимателей только за первые пять месяцев этого года выросло на 1,5 тысячи.

Перспективы есть и у рынка креативных индустрий

Еще одним перспективным рынком для развития собственного бизнеса Валерий Фетисов называет сферу креативных индустрий, для которой во многих случаях нужно просто наличие творческих идей. Помимо этого, для каких-то базовых работ в сфере видеопроизводства достаточно иметь телефон, а готовые ролики можно выгружать на площадки бесплатно и при необходимости давать им платный доступ. Такая схема может быть востребована, например, для обучающих видеокурсов.

— Если для создания, например, образовательного контента достаточно снять ролик и разместить его на YouTube или во «ВКонтакте», а затем предоставлять к нему платный доступ, то уже для других направлений креативной индустрии (кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама, издательство) потребуется более глубокая проработка проекта и финансовая поддержка, — говорит Фетисов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом эксперт отмечает, что для более сложных проектов в сфере креативных индустрий потребуется более глубокая проработка и финансовая поддержка. Хотя для людей, которые работают на себя, есть и определенные плюсы в виде сниженной налоговой нагрузки. Многие представители креативных сфер работают как самозанятые, что снижает их налоговые ставки, а также избавляет от необходимости заполнения финансовой отчетности — достаточно просто указать свой доход в приложении или на сайте ФНС, а налог рассчитается автоматически.



— И если идея окажется качественной и востребованной, то активные пользователи-клиенты будут рекламировать вас всем, что положительно скажется на финансовой составляющей. Преимуществом для предпринимателя является меньшая налоговая и административная нагрузка. Большинство таких — фрилансеры, которые платят налоги по сниженной ставке как самозанятые, — отмечает эксперт.

Сейчас в Татарстане, как отметил во время своего последнего послания Госсовету республики президент Рустам Минниханов, зарегистрировано 215 тысяч самозанятых граждан. Кроме того, он призвал правительство продолжать поддерживать молодых предпринимателей.

На долю малого и среднего бизнеса в Татарстане приходится до 41% всех рабочих мест в Татарстане. Кроме того, в середине сентября этого года принимать участие в сельскохозяйственных ярмарках разрешили плательщикам налога на профессиональных доход (НПД), до этого нужно было как минимум регистрировать ИП.

При этом сфера самозанятых граждан захватывает и подростков. Так, например, Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу таких плательщиков НПД. Также с этого года физическим лицам, в том числе и самозанятым, разрешено регистрировать товарные знаки. Это, в частности, может помочь справиться с нечестной игрой на рынке, когда ваши конкуренты регистрируют ваш логотип как собственный и вынуждают вас платить за него или менять оформление.

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Артем Гафаров