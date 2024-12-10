Суд Агрыза отменил добровольную отставку депутата, чью родню уличили в скупке акций США

Фото: Максим Платонов

Накануне прокурор Агрыза одержал победу в райсуде по иску к совету Исенбаевского поселения района РТ. Суд признал незаконным решение этого органа власти о прекращении полномочий главы поселения и депутата Фанила Сираева по собственному желанию и указал утрату доверия в качестве основания для увольнения.

Пост главы Исенбаевского поселения 65-летний Фанил Сираев занимал 14 лет. Сдать мандат и освободить кресло руководителя ему пришлось в июне 2024-го после проверок и вскрытых нарушений антикоррупционного законодательства.

При проверке деклараций за 2022 год обнаружили «забытые» счета супруги депутата, включая инвестиционный, через который шла масштабная торговля на биржах — порой в день совершались сотни сделок купли-продажи акций с целью заработать на понижении либо повышении курса. Торговля шла акциями 140 зарубежных компаний, несколько находятся в Германии и Нидерландах, большинство — в США. В перечне немало всемирно известных брендов и транснациональных корпораций и холдингов — Apple, Microsoft Corporation, Twitter, Amazon.com, Discovery, Exxon Mobil, FedEx Corporation. Экономика Германии представлена биофармацевтической компанией Affimed, Нидерланды — производителем электроники Phillips.

По итогам проверки глава республики, он же председатель антикоррупционной комиссии Рустам Минниханов отправил в Агрыз материалы с требованием — досрочно прекратить полномочия Сираева по утрате доверия, поскольку действующее законодательство РФ предусматривает лишь такой вариант дисциплинарного наказания для муниципального служащего за иностранные активы. При этом чиновнику и депутату не обязательно самому покупать акции — отвечать придется за действия жены и даже несовершеннолетних детей. На детей старше 18-ти карательная антикоррупционная норма не распространяется.

Депутаты провели заседание, на котором Сираев повинился в нарушении и сам просил уволить его по утрате доверия. Однако члены сельсовета проголосовали за добровольную отставку.

Пришлось прокурору района Александру Непомнящему оспаривать это решение в суде. Сельсовет иск не признал, а супруга отставного депутата призналась — была лишь номинальной владелицей инвестиционного счета, а на бирже играл взрослый сын, которому должность в банке запрещает заниматься таким бизнесом с личными средствами ввиду возможного конфликта интересов.

Напомним, первым пострадавшим за иностранные активы в Татарстане стал теперь уже бывший заместитель министра здравоохранения Айрат Гарипов.

