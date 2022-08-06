Программу развития интернет-торговли в Татарстане продлят на следующий год

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу развития интернет-торговли на следующий год. Об этом на заседании экспертного совета «Центра электронной торговли» заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

— Соответственно, сейчас мы совместно с Министерством экономики РТ начнем готовить документ, — рассказал он.

Фото: ombudsmanbiz.tatarstan.ru

Абдулганиев заметил, что с 2020 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло более чем в 100 раз. Если в январе 2020 года их было 321, то в конце июня их насчитывалось 31 547.

Исследование онлайн-маркетплейса Wildberries ранее показало, что татарстанские предприниматели стали лидерами по количеству регистраций на сервисе за 6 месяцев 2022 года. С конца июня 2021 года на онлайн-платформу вышли почти 10 тысяч предпринимателей из республики.



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Татьяна Леухина