Фермер из Камского Устья просит признать неконституционным пункт Земельного кодекса РТ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Конституционный совет Татарстана соберется для проверки положений Земельного кодекса РТ на соответствие главному закону республики. На этом настаивает предприниматель Руслан Нуриев из Камского Устья.

По данным «Реального времени», в своем обращении Нуриев сообщает — в апреле этого года им создано племенное хозяйство по разведению лошадей редких пород близ деревни Уразалино в Камском Устье. Сейчас там 26 лошадей, но в плане — увеличение поголовья в 10 раз. Кроме того, Нуриев намерен реализовать проект экофермы «Ранчо» с мини-отелем, гостевыми домиками и крытым шатром для показа его лошадок. Также хочет построить там дом для своей семьи.

При этом 24 га, на которых заявитель планирует развернуть свое «ранчо» для развития коневодства и агротуризма, относятся к категории сельхозземель. В своем обращении он указывает — федеральное законодательство разрешает задуманное им строительство в целях ведения крестьянско-фермерского хозяйства, а принятые в 2022-м году в Татарстане поправки в Земельный кодекс республики эти права ограничивают.

Ранее в Конституционный совет РТ поступило обращение с просьбой проверить постановление исполкома Казани о платных парковках.