Энгель Фаттахов оспорил свой арест на срок свыше полугода

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобы на продление стражи бывшему вице-премьеру республики и главе Актаныша Энгелю Фаттахову. Под арестом он находится с мая, в ноябре суд в Челнах продлил этот срок до 21 января 2025 года.

На том заседании обвиняемый просил об освобождении под домашний арест или хотя бы переводе в СИЗО Мензелинска, поближе к месту расследования.

«Эта дорога Челны — Чистополь убивает меня. 20 осужденных, я не курящий, упал в обморок позавчера, еще в аварию попали», — сообщал ВИП-чиновник в челнинском суде, отмечая — условия в двух изоляторах сильно отличаются, не в пользу Чистополя.

В уголовном деле экс-чиновника пока пять эпизодов — четыре взятки на 30 с лишним миллионов рублей и превышение полномочий с передачей имущества семейной агрофирме на 128 млн.

«Мы сейчас находимся ближе к окончанию следствия. Пока дополнительных материалов по Фаттахову у нас нет. Но если будут выявлены — будем заниматься», — делился на днях на брифинге замглавы Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев. В свою очередь замначальника управления по антикоррупционной политике Рустам Гаязов на республиканском форуме отмечал — конфликт интересов в действиях данного чиновника выявили еще в 2022 году. Прокуратура тем временем оспаривает формулировку увольнения Фаттахова.