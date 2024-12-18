Суд Казани разрешил «раскулачить» бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья

Фото: Ирина Плотникова

Только что Авиастроительный суд Казани признал обоснованным иск прокуратуры Татарстана к бывшему замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову.

Суд постановил — прекратить право собственности арестованного экс-чиновника и отставника ФСБ на недостроенный дом и участки в поселке Никольский Верхнеуслонского района РТ и обратить эти активы в доход Российской Федерации, передает журналист «Реального времени».

Оспорить это решение намерен и адвокат Игонова, и представитель Сбербанка, поскольку недострой приобретался в 2012 году с привлечением ипотечного кредита. Который до сих пор не погашен. Всего на покупку было потрачено 4,6 млн рублей. За эту сумму выкупались дом с участком 1 тысяча кв. м, 1/61 доли в четырех участках общего пользования и трех нежилых объектах (в том числе домике охраны и недостроенных сетях газопровода).

Ответчик Игонов настаивал на незаконности требований, а его адвокат заявлял — совокупный размер доходов его клиента и гражданской супруги позволял приобрести недвижимость. Бывшая супруга просила суд отказать. Представитель УФСБ заявил — у ведомства нет оснований не доверять выводам прокуратуры относительно соответствия доходов и расходов бывшего чекиста.

Напомним, иск был направлен в суд за подписью прокурора РТ Альберта Суяргулова. Его позицию в процессе отстаивала Лилия Фаттахова.



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