Татарстан занял первое место по среднему чеку покупок в интернет-магазинах

Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по среднему чеку покупок в интернет-магазинах. Такие данные приводит IT- и Fintech-компания PIM Solutions.

Согласно исследованию, с 24 февраля по 24 августа 2022 года сумма среднего чека при покупках в интернет-магазинах в республике составила 5 051 рубль. Татарстан стал единственным регионом, в котором это значение превысило 5 тысяч рублей.

— Результаты исследования PIM Solutions показывают, что Республика Татарстан продолжает наращивать лидерские позиции в ПФО не только по работе с маркетплейсами, но и по всему спектру рынка интернет-торговли, — отметил помощник президента Татарстана, уполномоченный при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что депутат от ЛДПР Андрей Луговой внес в Госдуму законопроект, который позволит совершать покупки в иностранных магазинах в интернете в пределах 15 тысяч рублей, не проходя идентификацию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева