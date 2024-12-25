Издательство NoKidding Press закрывается

Представители издательства сообщили о трудностях, с которыми столкнулись за последние два года

Фото: Екатерина Петрова

Издательство NoKidding Press объявило о закрытии. В своем телеграм-канале представители компании сообщили о трудностях, с которыми столкнулись за последние два года. Среди них — закрытие доступа к каналам распространения, попадание в «черные списки» книжных ярмарок, банкротство интернет-магазина «Лабиринт» и другие проблемы, которые издательство не может раскрыть в целях безопасности.

Несмотря на это, издательство успело издать множество книг, которые стали важными для тысяч читателей. Однако теперь эта эпоха завершена, и компания переходит к выполнению оставшихся обязательств перед подписчиками.

Что касается ранее анонсированных изданий, в издательстве уточнили: часть книг все же выйдет. Среди них:

«Чистое сердце, просветленный ум» Моры О’Халлоран (7-й сезон) — книга уже пришла из типографии, и вскоре начнется отправка подписчикам.

«Неделимое» Фанни Хау (7-й сезон) — завершается работа над версткой, и книга будет отпечатана зимой.

Вне сезона ожидается выход сборника «Сады», над дизайном которого работали партнеры издательства. Его выпуск также планируется зимой.

Однако несколько других изданий останутся нереализованными. Среди них:

Книги по подписке Оксаны Васякиной.

«Птица» Алисы Осипян — ее выпуск возьмет на себя другое издательство.

«Жизни девочек и женщин» Элис Манро — перевод Александры Глебовской готов, но сложная правовая ситуация не позволяет завершить проект.

Издательство готово передать права на перевод другим заинтересованным компаниям. Представители издательства заверили, что за невыпущенные книги средства будут возвращены подписчикам до 31 января.

NoKidding Press издавало феминистскую литературу, в том числе выпустило несколько книг лауреатки Нобелевской премии по литературе Анни Эрно.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова