Самозанятым Казани разрешили сезонную торговлю — но документов стало больше

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани внес изменения в порядок размещения сезонных нестационарных торговых объектов в городе и разрешил торговать на них самозанятым. Вместе с этим расширился список документов, которые нужно предоставить для участия в электронном аукционе.

Информация о том, что муниципальные власти обязали принять такое решение, появилась в конце августа этого года. О том, что мэрия Казани не допускает предпринимателей в статусе самозанятых к продаже мест под сезонную торговлю в городе, вскрылось по итогам комплексной проверки по соблюдению законодательства при проведении торгов. Был выявлен ряд нарушений федерального закона «О защите конкуренции». В адрес столичного исполкома антимонопольщики направили предупреждение с требованием внести изменения в документ о порядке размещения сезонных торговых точек. На исполнение предписание отводилось 60 дней.

Фото: Ринат Назметдинов

Самозанятым теперь тоже можно

Раньше, согласно вышеупомянутому постановлению, торговать на сезонных нестационарных объектах могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сейчас же в этот список попали плательщики «Налога на профессиональных доход», то есть самозанятые. Для них используются все те же процедуры, что для юрлиц и ИП.

Напомним, согласно постановлению исполкома Казани, право на размещение нестационарного сезонного торгового объекта продается на аукционах, поэтому просто написать заявление и получить разрешение невозможно. Проведением аукциона занимается МКУ «Комитет потребительского рынка Исполкома Казани» совместно с Агентством по госзаказу Татарстана.

Документов требуется больше

Также были внесены изменения во вторую часть заявки на участие в электронном аукционе по размещению нестационарного торгового объекта. Так, если раньше от ИП и юрлиц требовалось предоставить полученные в установленный срок копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также предоставить копии учредительных документов для второй категории, то сейчас этот список расширился.

От юрлиц также будут требовать копии учредительных документов, а вот от ИП теперь будут требовать копии всех страниц паспорта, ИНН, ОГРН и лист записи о постановке на учет в налоговой. От самозанятых потребуют копии всех страниц паспорта, ИНН, а также документ из налоговой, который подтверждает статус самозанятого.

Также самозанятым, как и другим категориям участников конкурса, нужно будет предоставить заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности. Такой документ, как и раньше, требуется от юрлиц и ИП, но с новым изменением — еще и для самозанятых.

Фото: Ринат Назметдинов

Что потребуется от самозанятых:

получить аккредитацию на электронной площадке и пополнить счет на сумму, достаточную для обеспечения поданной заявки. Информация о предстоящих аукционах публикуется на сайте мэрии Казани;

подать заявку в двух частях и в отношении каждой желаемой точки по размещению торгового объекта; в первой части заявления необходимо предоставить: согласие на покупку права на размещение торгового объекта в соответствии с аукционной документацией; информацию о дате проведения и номере электронного аукциона; Во второй части заявки необходимо предоставить: сведения о себе, в том числе фамилию, имя и отчество, а также место жительства, почтовый индекс, ИНН, банковские реквизиты, контактный номер телефона; согласие на выполнение условий, обязательных при размещении торгового объекта, указанных в аукционной документации; копии всех страниц паспорта, документ из налоговой, подтверждающий статус самозанятого; заявление о том, что арбитражный суд не признал вас банкротом и не начал конкурсное производство, и о том, что вы не приостановили свою деятельность.

Более подробные правила опубликованы в соответствующем постановлении исполкома Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров