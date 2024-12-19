За «сращивание бизнеса и власти»: прокурор РТ требует уволить по утрате доверия начотдела Минзема

Фото: Максим Платонов

По данным источников «Реального времени», в адрес министра земельных и имущественных отношений Татарстана направлено представление прокурора республики. По результатам проверки Альберт Суяргулов требует уволить начальника отдела министерства Ильшата Аминова за неурегулированный конфликт интересов и участие в предпринимательской деятельности.

Напомним, дело против Аминова по материалам ФСБ возбудили в Следкоме во вторник, 17 декабря. А в среду чиновника задержали в качестве подозреваемого сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ. По версии силовиков, начотдела не меньше трех последних лет из корысти злоупотреблял своими полномочиями, оказывая содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в бизнесе этих компаний. Кроме того, Аминова в сговоре с неустановленными лицами подозревают в афере с занижением арендной ставки госимущества и пересдачей полученных площадей в субаренду по более высокой ставке.

Подозреваемый сотрудник Минземимущества РТ Ильшат Аминов. сайт МЗИО РТ

Ущерб бюджету в лице Минземимущества предварительно оценен в 2 млн 898 млн рублей. Минувшую ночь фигурант провел в изоляторе временного содержания. Ходатайство на его арест в суд пока не поступало.

В надзорном ведомстве провели свою проверку деятельности начальника отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов. И обвинили его в неисполнении антикоррупционного законодательства. Вопреки установленным для госслужащим ограничениям, Аминов, по мнению прокурора РТ, участвовал в управлении казанской компанией «Аркад», где директором и учредителем числится Галия Аминова — мать чиновника, намеренно скрывая факт аффилированности от своего начальства. Это позволило начальнику отдела сопровождать договоры аренды госимущества с «Аркадом», рассматривать и признавать соответствующими требованиям заявки данной фирмы в качестве члена аукционной комиссии. При этом торги по объектам имущества в Казани, Набережных Челнах и Мензелинске признавались несостоявшимися, а договоры заключались с «Аркадом» как единственным участником торгов.

Также, по данным источников «Реального времени», подчиненные Альберта Суяргулова обнаружили в аукционных документах факт завышения размера задатка. В случае с объектом Мензелинска эта сумма оказалась в 2,4 тысячи раз весомей начальной цены торгов на повышение ставки, что заведомо ограничивало конкуренцию на таком аукционе.

При этом у «маминой» фирмы имелась задолженность по уже арендованному госимуществу, но до руководства МЗИО сын эту информацию не доводил. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудников УФСБ по Татарстану было установлено: подбор контрагентов на субаренду госимущества «Аркад» осуществлял путем объявлений , при этом аккаунт привязан к абонентскому номеру самого Ильшата Аминова. Двое опрошенных субарендаторов подтвердили — именно с ним согласовывали условия сделок.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В своем представлении Альберт Суяргулов назвал перечень установленных фактов «недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти», свидетельством пренебрежения со стороны чиновников к установленным законами антикоррупционным запретам и ограничениям, а также результатом ненадлежащей работы кадровых подразделений министерства в данной сфере.

Прокурор РТ потребовал от главы МЗИО Татарстана Азата Кадырова мер по устранению выявленных нарушений, а также привлечения Аминова к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по утрате доверия.

Представление пока не рассмотрено.