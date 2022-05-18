Мантуров: криптовалюта в России обязательно будет легализована

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что криптовалюта в стране может быть легализована как платежное средство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, это обязательно произойдет. Отвечая на вопрос о сроках, он сообщил, что Банк России и правительство страны этим активно занимаются. Мантуров добавил, что все понимают, что это тенденция времени.

Фото: kremlin.ru

В феврале 2022 года правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Он будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, а инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.



В январе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. Минфин страны разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков тогда заявлял, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу.

После этого президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая предполагает их регулирование, а не запрет.

Дарья Акимова