Рустам Минниханов: наша задача — поддержать татарстанских производителей

Фото: скриншот трансляции

Наша задача — поддержать татарстанских производителей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету республики. В этих целях он призвал использовать потенциал муниципальных промышленных парков.

По словам Рустама Минниханова, они являются ключевым резервом для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства в районах Татарстана.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.



Татьяна Демина