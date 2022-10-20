Рустам Минниханов: наша задача — поддержать татарстанских производителей
Наша задача — поддержать татарстанских производителей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету республики. В этих целях он призвал использовать потенциал муниципальных промышленных парков.
По словам Рустама Минниханова, они являются ключевым резервом для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства в районах Татарстана.
Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
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