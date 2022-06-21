К концу 2022 года выручка продавцов из Татарстана на маркетплейсах может составить 50 млрд рублей

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев рассказал, что по итогам 2022 года выручка на маркетплейсах у продавцов из республики составит 50 млрд рублей.



По его словам, к 2024 году прогнозируется сумма выручки в 100 млрд рублей. Бизнес-омбудсмен предположил, что второй квартал этого года должен стать ошеломительным в плане продаж, так как спрос на маркетплейсах в это время был ажиотажным.

Абдулганиев добавил, что, согласно данным первого квартала текущего года, количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло на 18%, в Приволжском федеральном округе — на 15,4%, а в целом по России — на 14,8%.

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2022 года татарстанские продавцы через маркетплейсы продали товаров на 8,2 млрд рублей. Число обработанных онлайн-заказов превысило 13,7 млн, что составляет 5,8% от общего показателя по России.

Кроме того, Татарстан замкнул десятку регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале этого года. Показатель республики составил 1,9%. Лидером по обороту среди российских регионов стала Москва — 21,2%.





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Дарья Акимова