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К концу 2022 года выручка продавцов из Татарстана на маркетплейсах может составить 50 млрд рублей

15:48, 21.06.2022 1
К концу 2022 года выручка продавцов из Татарстана на маркетплейсах может составить 50 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев рассказал, что по итогам 2022 года выручка на маркетплейсах у продавцов из республики составит 50 млрд рублей.

По его словам, к 2024 году прогнозируется сумма выручки в 100 млрд рублей. Бизнес-омбудсмен предположил, что второй квартал этого года должен стать ошеломительным в плане продаж, так как спрос на маркетплейсах в это время был ажиотажным.

Абдулганиев добавил, что, согласно данным первого квартала текущего года, количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло на 18%, в Приволжском федеральном округе — на 15,4%, а в целом по России — на 14,8%.

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2022 года татарстанские продавцы через маркетплейсы продали товаров на 8,2 млрд рублей. Число обработанных онлайн-заказов превысило 13,7 млн, что составляет 5,8% от общего показателя по России.

Кроме того, Татарстан замкнул десятку регионов по обороту интернет-торговли в первом квартале этого года. Показатель республики составил 1,9%. Лидером по обороту среди российских регионов стала Москва — 21,2%.

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Дарья Акимова
ОбществоЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    Хех. Вся страна что то продаёт и перепродает. А гордость экономики - it сектор банально разрабатывал по для иностранных компаний - серьёзных разработк раз два и обсчелся и то все они программные. Железных разработок мирового уровня банально нет
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