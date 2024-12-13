Приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину оспаривают адвокат, прокурор и АСВ

Фото: Михаил Захаров

Как стало известно «Реальному времени», новый приговор бывшему предправления ТФБ не устроил ни одну из сторон. На этой неделе в канцелярию Вахитовского райсуда Казани поступили две апелляционные жалобы и прокурорское представление.

Первую жалобу суд получил 9 декабря от адвоката осужденного Алексея Клюкина. В прениях он и его клиент Роберт Мусин признавали ущерб лишь на 4,5 млрд рублей — по невозвратным кредитам 12 фирм, связанных с обвиняемым напрямую или через группу «ДОМО». Кроме того, защита настаивала на прекращении преследования Мусина за истечением срока давности. Правда, для применения этой нормы просили квалифицировать действия банкира по ч. 1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями в коммерческой организации без тяжких последствий, поскольку за эти тяжкие — в виде банкротства «Татфондбанка» — Мусина уже осудили в 2021-м.

10 декабря приговор обжаловала сторона обвинения. По данным «Реального времени», в прокуратуре не согласны с существенным сокращением числа тех сделок, которые вменялись экс-главе ТФБ в качестве преступных.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Напомним, в совещательной комнате судья Юрий Арсенюк серьезно сократил объем обвинения и размер установленного по делу ущерба — с 26,7 млрд до 8,7 млрд рублей, и оставил без рассмотрения гражданский иск.

Такое решение по иску и ущербу не устроило представителей Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Татфондбанка» и имеет в деле статус потерпевшего. Жалоба от АСВ поступила в суд 11 декабря.

Оспариваемый приговор Вахитовский райсуд Казани огласил 25 ноября текущего года. По совокупности с приговором 2021 года и путем частичного сложения наказаний по двум делам суд назначил Роберту Мусину 12,5 года колонии общего режима.

Как суд пересчитал ущерб по делу — в материале «Реального времени».