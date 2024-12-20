Министр не вписался: казанский суд отправил в СИЗО «бизнес-чиновника» из Минзема Татарстана

На заседании адвокат обвиняемого требовал отвода судьи и продления срока задержания на 72 часа

Фото: Ирина Плотникова

До 17 февраля заключили под стражу начальника отдела аренды и реализации госимущества МЗИО РТ Ильшата Аминова. Такое решение по ходатайству Следкома только что вынес Вахитовский суд Казани по делу о «сращивании бизнеса и власти». Как стало известно на заседании, больше месяца назад Аминова уже задерживали и в бега он не подался. При этом часть министерских заступились за коллегу перед судом, а защитник на заседании потребовал отвода судьи, передает из зала суда журналист «Реального времени».

СК: не все фигуранты установлены

«7 ноября после оперативных мероприятий в Минземимуществе Аминов оказывал давление на свидетеля Фаттахова», — сообщил суду старший следователь Алмаз Шакиров из 4-го, «экономического», отдела Следкома по РТ. Он отметил — большинство свидетелей по делу являются коллегами и подчиненными чиновника, причем на своем посту он отработал 10 лет и на воле может принять меры к сокрытию и уничтожению документов и иных доказательств, предупредить неустановленных сообщников, а кроме того — попытаться покинуть страну.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Назвал представитель СК и те самые фирмы, что находились под покровительством обвиняемого и были побочным источником его доходов. Таковыми силовики считают зарегистрированный на мать Аминова «Аркад», а также — «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент».

Помощник прокурора Вахитовского района Никита Муравьев ходатайство следствия по мере пресечения поддержал.

Аминова задержали 18 декабря по подозрению в злоупотреблении полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии СК и ФСБ, начальник отдела использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминову предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В зал суда задержанного завели в наручниках, но закрывать в «аквариуме» не стали — посадили за адвокатский стол. А через несколько минут, ради заполнения документов для суда, «браслеты» сняли. Вновь их надели уже после решения суда. На заседание пришла супруга чиновника и его друзья.

Аминов: «Аукционные торги проводились публично»

Задержанный и его адвокат просили о домашнем аресте. Претензии в свой адрес по трем статьям УК РФ фигурант не признает. При этом о своей невиновности Ильшат Аминов на заседании не говорил. Однако уверял — повлиять на оценку сдачи в аренду госимущества не мог. Отчет независимого оценщика утверждается специалистами отдела оценки Минзема, к деятельности которого обвиняемый, по его словам, отношения не имеет.

Комментировать свое участие в бизнесе матери «Реальному времени» Аминов не стал.

«Я не собираюсь оказывать давления никакого. Загранпаспорт готов сегодня сдать. Нет намерения скрываться», — убеждал суд обвиняемый. По его словам, изучив представленные суду протоколы допросов Фаттахова, он не увидел ни слова о том давлении, которое прозвучало в речи следователя. «Все мероприятия — аукционные торги — проводились публично. Прошу рассмотреть все факты при избрании меры пресечения, Ваша честь, и обстоятельства в нашей семье, и не лишать меня свободы».

На заседании суда по ходатайству защиты приобщили согласие супруги на его проживание в квартире в случае домашнего ареста, ее документы об онкологическом заболевании и перенесенной в ноябре операции, а также свидетельства на детей 12 и 18 лет. Также приобщили, несмотря на возражения следователя, обращение из Минземимущества РТ.

Коллектив министерства просил суд не лишать начальника отдела Ильшата Аминова свободы. Об этом заявлял адвокат обвиняемого чиновника, не конкретизируя подписантов обращения. Всего под документом — 34 подписи. Автографа министра Азата Кадырова нет, признал в разговоре с «Реальным временем» обвиняемый.

Заметим, вчера прокурор Татарстана направил главе МЗИО республики представление с требованием уволить Аминова по утрате доверия.

Спор с судьей и двойное задержание

Стоит отметить, по ходу заседания позиция защиты местами больше напоминала нападения. Челнинский адвокат Фарит Канцеров успел обвинить следователей в нарушении процедуры задержания своего клиента, потребовать отвода судьи Вахитовского райсуда Казани Динара Хабибуллина, а после отказа — заявить беспрецедентное в своем роде ходатайство: попросил продлить срок задержания Аминова на 72 часа, чтобы у защиты было время подготовить весомые письменные возражения по представленным силовиками материалам. Сам задержанный был согласен. Однако суд и тут вынес отказ.

До конфликтной ситуации процесс по ходатайству СК об аресте начотдела Минзема РТ дошел в тот момент, когда защитник потребовал освобождения своего клиента и указал — 48 часов истекли сегодня еще в 7 часов утра. А по закону за 8 часов до окончания данного срока следователи должны были направить в суд свое ходатайство по мере пресечения. Однако этот документ поступил сегодня лишь в 13 часов — за три часа до окончания срока, указанного в протоколе задержания Ильшата Аминова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как утверждает Канцеров, свободы ныне обвиняемый лишился в 7 утра 18 декабря, когда вышел из дома. Но соответствующий протокол составили только в 16 часов — уже после допроса Аминова в статусе подозреваемого в здании СК. Ссылаясь на нормы законодательства с цитатами из документов, защитник потребовал освобождения своего клиента и фиксации нарушений, допущенных силовиками.

Судья сначала удивился — как освободить, если наручников на задержанном уже нет, далее попросил адвоката не цитировать нормы права, а лишь указывать на них. Канцеров пояснил — он лишь объясняет суть допущенного нарушения. После следующей цитаты судья Хабибуллин сообщил: «Адвокату Канцерову делается замечание». В ответ прозвучало: «Вы не хотите разобраться... В связи с необъективностью я хочу сделать Вам отвод».

Позицию адвоката о недоверии председательствующему поддержал его клиент. Представители прокуратуры и СК возражали. Судья удалился в совещательную комнату и, вернувшись, отклонил ходатайство о своем отводе и продолжил заседание.

Следователь Шакиров назвал несостоятельными доводы защиты об истечении срока задержания. Он заявил — утром в доме Аминова проводился обыск, где «никто его свободы не лишал», после «Аминов был доставлен для допроса», который начался, когда его защитник доехал до Казани и Челнов. И до допроса, и во время его проведения никаких замечаний касаемо задержания не поступало.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам Ильшат Аминов подтвердил позицию адвоката: «Вышел из дома на работу, было 5—7 минут восьмого — меня повязали, потащили в сторону квартиры. Проводили обыск, и никто меня не выпускал, изъяли телефон». Также чиновник заявил — в здании СК до оформления протокола задержания он также был лишен возможности передвигаться без сопровождения. Адвокат заметил — при таких обстоятельствах силовики должны были оформить протокол не позднее 10 утра и указать в нем фактическое время задержания.

Судья решил вернуться к рассмотрению ходатайства об освобождении после исследования материалов дела. В числе таковых силовики приобщили рапорт сотрудника УФСБ по РТ, договоры МЗИО РТ об аренде с компаниями «Аркад» и «Направление» 2021—2022 годов, протокол осмотра рабочего ноутбука Аминова в его кабинете. А также октябрьский протокол допроса свидетеля Гильмутдиновой (в рамках какого дела — не уточнялось) и декабрьский протокол с показаниями Фаттахова. Озвучивать содержание этих документов суд не стал.

Дойдя до приобщенного протокола задержания начальника отдела, судья подчеркнул: время составления документа — 16.00, в протоколе имеются замечания защиты. Дальше были упомянуты протоколы допросов подозреваемого и обвиняемого Аминова, приобщенные фото обысков, сделанные женой задержанного, и копия открытого письма коллектива Минземимущества РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После чего судья постановил — отказать в ходатайстве защиты, пояснив: «Оснований для освобождения при рассмотрении ходатайства о мере пресечения суд не находит». Далее суд заблокировал попытку адвоката отложить рассмотрение ходатайства. Ссылку на то, что для ознакомления с материалами и подготовку письменных возражений не хватило времени, он отверг. Технически адвокату материалы предоставили за час до заседания, а в процессе суд дал время и для их изучения обвиняемому.

По существу ходатайства и претензий следствия Фарит Канцеров сообщил — обвинение составлено с нарушением УПК РФ, оно не понятно:

«Участники процесса не должны догадываться, в каких именно преступлениях их обвиняют. Они должны быть расписаны, и указаны обстоятельства, подлежащие доказыванию. Не указаны время и место, не расписано, как именно совершались преступления, как распределялись роли. Каким образом Аминов занижал стоимость имущества, если оценка проводилась лицами, которыми он не руководит?»

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В качестве доказательства своих слов адвокат просил приобщить объемный отчет подобной оценки по одному объекту. Суд этого делать не стал.

Канцеров назвал бездоказательными предположения следователя о намерении Аминова скрываться и мешать расследованию. И озвучил пример обратного: «В ноябре 2024 года Аминова уже задерживали сотрудники ФСБ. Изъяли мобильный, допрашивали, потом отпустили. Телефон так и не вернули. И после этого Аминов никуда не скрылся, не пытался уничтожить доказательства — продолжал ходить на работу».

В рамках какого дела производились данные действия, если нынешнее возбуждено лишь 17 декабря, представитель СК комментировать не стал. Адвокат напомнил о болезни жены клиента, которая после серьезной операции проходит реабилитацию. Зарплата задержанного была единственным источником дохода семьи из четырех человек, добавил он.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судья посчитал нужным ходатайство об аресте удовлетворить. Перед тем как его заново заковали в наручники, Аминов успел обнять жену.



Ирина Плотникова