Дело о «раскулачивании» экс-главы КирМоса отправили в Нижний Новгород

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Четвертый апелляционный суд в столице ПФО рассмотрит жалобы адвокатов по делу о «раскулачивании» на 308 млн рублей бывшего главы двух районов Казани Сергея Миронова и его родственников. Юристы оспаривают отказ Верховного суда Татарстана по ходатайствам о рассекречивании данного дела и его возврате на рассмотрение в Кировский суд Казани.

Оценку доводам защитников в части изменения подсудности теперь должна дать апелляционная инстанция. Для этого в Нижний Новгород отправили все материалы данного дела, а производство по нему в Верховном суде РТ приостановили, поясняют источники «Реального времени».

Напомним, рассмотрение иска прокуратуры РТ к Миронову и его родне стартовало в Кировском райсуде полтора года назад, но позже — по ходатайству представителя истца — было передано в вышестоящую инстанцию для рассмотрения в закрытом режиме — ввиду предоставления доказательств из числа оперативных материалов ФСБ с грифом секретности.

Сам Миронов за это время успел лишиться должности по утрате доверия и оказаться в СИЗО. На прошлой неделе ему предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам превышения полномочий и одному злоупотреблению. Источники «Реального времени» не исключают, что под Новый год уголовное дело поступит для утверждения обвинения в прокуратуру РТ.

Гражданский процесс по Миронову на этой неделе довольно жестко прокомментировал глава надзорного ведомства Альберт Суяргулов на антикоррупционном брифинге.