Путин подписал закон, разрешающий предпринимателям регистрировать товарные знаки

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Ранее, по Гражданскому кодексу, товарным знаком могли обладать только юридические лица или индивидуальные предприниматели (ИП).



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Татьяна Леухина