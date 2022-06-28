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Путин подписал закон, разрешающий предпринимателям регистрировать товарные знаки

16:59, 28.06.2022
Путин подписал закон, разрешающий предпринимателям регистрировать товарные знаки
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий физическим лицам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Ранее, по Гражданскому кодексу, товарным знаком могли обладать только юридические лица или индивидуальные предприниматели (ИП).

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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