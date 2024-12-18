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Предъявляют аферу и незаконный бизнес: за что ФСБ задержала начотдела Минземимущества РТ

11:01, 18.12.2024
Предъявляют аферу и незаконный бизнес: за что ФСБ задержала начотдела Минземимущества РТ
Фото: сайт МЗИО РТ

Фигурантом уголовного дела по трем статьям УК РФ стал начальник отдела аренды и реализации госимуществе Минземимущества Татарстана Ильшат Аминов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По версии силовиков, данный сотрудник «из корыстных побуждений оказывал содействие и покровительство коммерческим структурам, чем причинил ущерб в особо крупном размере».

Сумму ущерба силовики не называют. Источники «Реального времени» отмечают, что размер ущерба уже превышает 2 млн рублей и еще может вырасти. Речь идет о схеме со сдачей госимущества в аренду подконтрольным фирмам по заниженной цене и последующем получении прибыли за счет сдачи тех же площадей в субаренду.

В Следкоме возбудили дело по признакам мошенничества, злоупотребления полномочиями и незаконного участия в предпринимательской деятельности.

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