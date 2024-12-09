В частных детсадах Татарстана выявлены приписки детей

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане возбуждены несколько уголовных дел по фактам хищения бюджетных субсидий на образование воспитанников частных детских садов. Об этом сегодня на антикоррупционном форуме сообщил замначальника Управления раиса по противодействию коррупции РТ Рустам Гаязов, передает с места журналист «Реального времени».

— В центре «Всезнайка и Ко» в 2024 году ряд детей не посещали детсад и не получали образовательные услуги. При опросе некоторые родители пояснили, что уже несколько лет живут в других регионах, отметил Гаязов.

С его слов, половина из 44 получателей субсидий — частных садов на момент проверки работали с нарушениями. Самые распространенные — прием на работу людей без должного образования и без проверки на наличие судимостей, а также оказание услуг по адресам, которые не проходили лицензирование.