Фермеру из Камского Устья не удалось добиться признания неконституционной нормы Земельного кодекса РТ

Фото: Ирина Плотникова

Конституционный совет Татарстана не усмотрел нарушений основного закона в установлении республиканского запрета на строительство хотя бы одного частного дома в крестьянско-фермерском хозяйстве на территории сельхозземель. Указанную норму Земельного кодекса РТ оспаривал коневод из Камского Устья, который купил такую землю под реализацию проекта экологического ранчо и коневодческой ферм, передает с заседания КС РТ журналист «Реального времени».

Со слов предпринимателя Руслана Нуриева, приобретая землю сельхозназначения, он знал, что на федеральном уровне разрешено подобное строительство одного жилого дома высотой не более трех этажей и площадью не более 500 кв. м в целях развития КФХ. Однако Нуриев не владел информацией, что полномочия по установлению запретов на такое использование сельхозучастков делегированы субъектам РФ.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Татарстан эти полномочия использовал: в 2022 году в статье 9 Земельного кодекса республики появился пункт 4, который устанавливает запрет на такое строительство в целях защиты от злоупотреблений в данной сфере и пресечения рисков массовой застройки.

Нуриев просил проверить конституционность этой нормы, отмечая, что в его случае она препятствует развитию аграрного туризма и коневодства в Камском Устье. В апреле этого года он создал племенное хозяйство по разведению лошадей редких пород близ деревни Уразалино и планировал в будущем увеличить поголовье лошадей с 26 до 250. Проект экофермы «Ранчо» также предусматривал появление мини-отеля, гостевых домиков, крытого шатра для показа коней, а также дома для семьи фермера.

При этом представители раиса РТ, Госсовета, кабмина РТ, а также доверенные лица уполномоченного по правам человека и бизнес-омбудсмена республики представили заключения о том, что проблему фермера понимают, но нарушения Конституции Татарстана не усматривают. В процессе обсуждения прозвучала информация о том, что в случае снятия запрета нет гарантий, что построенное жилье в дальнейшем будет использовано именно для развития сельского хозяйства за пределами населенных пунктов. По мнению представителей власти, не исключены злоупотребления в создании КФХ специально с целью застройки.

К такому же выводу пришли члены Конституционного совета РТ — Роман Гафаров, Эльмира Мустафина и Ильгиз Гилазов, он же председатель совета.