Начотдела Минзема РТ не признал вину — СК требует его ареста

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Ильшата Аминова. Следком просит о его заключении под стражу до 17 февраля, сообщает журналист «Реального времени».

Две последние ночи чиновник провел в полицейском изоляторе временного содержания. Дело против него возбудили в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ — по материалам оперативных подразделений УФСБ и экономической полиции.

18 декабря Аминов получил статус подозреваемого сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере в сговоре с неустановленными лицами, злоупотребление полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Вчера ему предъявили обвинение, с которым задержанный не согласился.

По версии силовиков, начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминову предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей.

При этом прокурор Татарстана Альберт Суяргулов уже направил представление руководству МЗИО с требованием уволить Аминова по утрате доверия. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили — он грубо нарушал законодательство, ведя переговоры с субарендаторами от фирмы «Аркад», формально оформленную на его мать, скрывал от начальства возникший конфликт интересов и задолженность «Аркада» по договорам найма госимущества.

Как суд со скандалом избирал чиновнику меру пресечения — в материале «Реального времени».