Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за 2 месяца

Курс биткойна обвалился в пятницу, продемонстрировав максимальный обвал более чем за 2 месяца, сообщает MarketWatch.



Согласно данным CoinDesk, к 13:53 цена валюты составляла $21 639, снизившись по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг примерно на 7,6%. Вторая по популярности криптовалюта эфир потеряла 7,8% и торговалась у отметки $1 730.

Фото: pixabay.com

Утром в понедельник стоимость биткойна составила $24,6 тысячи. Это число на 1,25% выше значения предыдущей сессии. По данным CoinDesk, в воскресенье вечером котировки достигли своего максимума с 12 июня — 25 тысяч долларов.

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Маргарита Головатенко