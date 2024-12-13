«Никуда больше не ходите, идите к нам»: мэр Иннополиса дал отмашку новому сервису аренды спецтехники в РТ

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы могут арендовать любую спецтехнику для личных нужд

В Татарстане обновился сервис аренды спецтехники «Авито Спецтехника», предлагающий краткосрочную аренду манипуляторов, автовышек, кранов и другой техники. Теперь список пополнился экскаваторами-погрузчиками. До лета 2024 года сервис был доступен только в Екатеринбурге, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии старта обновления принял участие мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков.

— С самого начала наш город создавался как площадка для инноваций, и мы всегда готовы помочь высокотехнологичным компаниям. То есть если у вас есть любые идеи — никуда больше не ходите, идите к нам, — начал разговор с журналистами мэр города.

По словам мэра города, проект был запущен в рекордно короткие сроки — менее чем за месяц были согласованы все условия сотрудничества.

— За короткий период мы с ними собрали этот проект, обсудили все условия, и, как обычно принято, не дожидаясь новогодних праздников, компания пришла к нам в город, — указал Вандюков.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Каждый день к нам приходит порядка 150 тыс. человек»

Осенью 2024 года спрос на аренду спецтехники через этот сервис вырос вдвое по сравнению с летом. К концу осени число сделок составило несколько тысяч.

— Аренда спецтехники популярна, каждый день к нам приходит порядка 150 тыс. человек за услугой аренды и более 80 тыс. объявлений сейчас уже находится на платформе, — рассказал руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в «Авито» Загит Кутузманов «Реальному времени». В компании указали, что в идеале его хочется превратить во что-то более удобное, подобно доставке еды или такси.

предоставлено пресс-службой "Авито"

Рената Валеева