Скрылся в Грузии в 2019-м: в Казани заочно арестовали бизнесмена из дела о колясочной афере

Фото: Динар Фатыхов

В международный розыск по линии Интерпола объявлен владелец челнинской фирмы «Альянс» Альберт Закиров. Как выяснило «Реальное время», казанский суд избрал ему заочный арест по обвинению в афере с инвалидными колясками в Фонде соцстраха Татарстана.

По данному делу в феврале 2024 осуждены на 7 лет колонии бывший зампред отделения ФСС Квмиль Фатыхов, экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации фонда Марат Сагиров — его брат Ильдар, сотрудник «Альянса», получил условный срок в 4 года. В июле приговор вступил в силу. А уже к осени все осужденные были на свободе, с учетом нормы о зачете дня в СИЗО за полтора в колонии общего режима.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, силовики полагали, что в 2018—2019 годах обвиняемые незаконно получили доступ к персональным данным инвалидов в ФСС, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар. При этом денег с инвалидов не брали, а оформленные с ними договоры предоставляли в Фонд соцстраха для получения компенсаций как за приобретенные самостоятельно средства реабилитации. При этом стоимость этих изделий в документах была завышена втрое, и именно эту тройную цену вменяли как ущерб от мошенничества в 14,5 млн рублей. Еще 10,7 млн, как полагали следователи, не были похищены лишь потому, что Фонд заблокировал оплату представленных счетов.

Вахитовский суд Казани объединил два эпизода в одно длящееся преступление, сократив ущерб до 3 млн 886 тысяч рублей. Потому что исключил из объема обвинения ортопедическую обувь и все протезы, а также коляски «Ортоника», «Армед» моделей Н-040, 3000, 4000 и 5000 и указал — в деле нет обоснования, что их цена поставки была существенно завышена. Та же участь постигла коляски неустановленных моделей. Согласно приговору, осужденные незаконно получали компенсации лишь за коляски «Армед Н-035» — покупали их за 6 тысяч 72 рубля, а в документах указывали цену — 21 тысячу 679 рублей. В то же время судом установлено, что фигуранты дела частично выполнили функции ФСС — обеспечили средствами реабилитации 263 инвалидов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается бизнесмена Альберта Закирова, то он был допрошен по этому делу еще в 2019-м. Однако задерживать его тогда не стали и Закиров предпочел покинуть территорию РФ. В декабре 2019-го его объявили в федеральный розыск, хотя уже на тот момент была информация — он уехал в Грузию.

На международный розыск документы по Закирову подали лишь через пять лет — в ноябре 2024-го, когда встал вопрос о возмещении ущерба осужденными. Ведь челнинец по всем материалам проходит как соучастник преступления, а мер к его привлечению к ответственности не принимается. Об этом фигуранты заявляли еще в ходе следствия. В итоге в ноябре по ходатайству Следкома Советский райсуд Казани избрал беглому предпринимателю заочный арест на 2 месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ.

При этом в заочном обвинении Закирову фигурирует не единый эпизод на 3,9 млн рублей, а два эпизода завершенного и незавершенного мошенничества, в которых изначально обвиняли Фатыхова и Сагировых.