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С 1 сентября 2026 года продавцы будут обязаны указывать ссылки на сертификаты товаров

17:48, 17.12.2024
С 1 сентября 2026 года продавцы будут обязаны указывать ссылки на сертификаты товаров
Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла закон, обязывающий продавцов с 1 сентября 2026 года размещать в описании товара ссылку на реестр сертификатов и деклараций о соответствии, пишет «Интерфакс». Законопроект, внесенный в Госдуму в апреле группой депутатов и сенаторов, изначально предполагал вступление нормы в силу с сентября 2024 года.

Поправки в закон «О защите прав потребителей» направлены на обеспечение доступности информации о соответствии товаров требованиям безопасности. Сейчас продавцы не всегда обязаны размещать подобную информацию, что затрудняет проверку потребителем. В случае отсутствия обязательного подтверждения соответствия продавец должен указать это в описании товара.

Новое регулирование не распространяется на продажу бывших в употреблении товаров и на сделки, совершаемые непосредственно в торговых объектах.

Рената Валеева

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