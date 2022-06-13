Биржа Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах

Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам генерального директора биржи Чанпэна Чжао, причиной стала зависшая транзакция. Он заявил, что технические службы смогут устранить неисправность в течение 30 минут. Однако затем он признал, что на это понадобится больше времени.

Сегодня стоимость биткоина опустилась ниже $25 тысяч впервые с декабря 2020 года. По состоянию на 11.28 мск цена биткоина упала на 10,84% — до $24,65 тысячи.



Дарья Акимова