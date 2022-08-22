Татарстан вошел в топ регионов с самым большим количеством самозанятых подростков

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в топ-5 регионов России с самым большим количеством самозанятых подростков, сообщают «Известия».

Всего в стране насчитывается около 77 тысяч несовершеннолетних, которые уже работают в качестве самозанятых. Татарстан находится на пятом месте, а количество зарегистрированных самозанятых младше 18 лет составляет 3,5 тысячи человек.

Лидером в этом топе стала Москва (12,8 тысячи самозанятых подростков), далее идет Санкт-Петербург (5,3 тысячи). На третьем месте — Московская область (4,3 тысячи), а на пятом — Краснодарский край (3,6 тысячи).

Стоит отметить, что, по данным молодежного направления на онлайн-платформе по поиску работы hh.ru, этим летом хотели трудоустроиться 300 тысяч человек в возрасте от 14 до 18 лет по всей стране. Чаще всего соискатели хотят устроиться продавцами-консультантами, курьерами, официантами, барменами, бариста, а также промоутерами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане с начала июня больше 800 соискателей в возрасте 14—17 лет обновили либо создали резюме. Татарстанские подростки могут устроиться промоутерами-консультантами, получив до 36 тысяч рублей на руки, менеджерами по работе с клиентами с зарплатой от 20 000 рублей на руки. Также им предлагают работу офис-менеджерами с зарплатой от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на руки и промоутерами с возможностью получить от 15 до 30 тысяч рублей на руки.



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Максим Кокунин