Состоялся второй этап розыгрыша призов в рамках акции «Охота за Легендой» от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Динар Фатыхов

Одна из крупнейших сетей АЗС Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС» провела второй этап розыгрыша традиционной маркетинговой акции «Охота за Легендой». В этом году в призовом фонде почти 7 000 призов и впервые — три автомобиля Lada NIVA Legend: по одному главному призу на каждом из этапов.

Розыгрыш проходил в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Результаты в течение трех рабочих дней будут размещены на сайте акции.

— Тем, кто не обнаружит себя в списке призеров, не стоит расстраиваться: впереди еще один этап розыгрыша. Вас снова ждут тысячи призов и очередной автомобиль Lada NIVA Legend. Шанс стать победителем есть у каждого! Но главное: каждый посетитель сети АЗС, заправляя свой автомобиль высококачественным топливом, поставляемым напрямую от производителя — АО «ТАИФ-НК», уже в выигрыше, — подчеркнул коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

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