Более 80% кандидатов готовы отказать работодателю из-за негативного знакомства с рекрутером

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Отказаться от работы из-за негативного знакомства с рекрутером готовы 83% российских кандидатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий опрос.

В целом 95% респондентов ответили, что при выборе между двумя аналогичными предложениями от компаний придают огромное значение ошибкам менеджеров по подбору персонала работодателей-конкурентов.

Честность и высокая компетентность, по мнению опрошенных, являются главными требованиями к менеджерам по подбору персонала.

В 2024 году самым популярным форматом знакомства с подобными сотрудниками были мессенджеры. Телефонные звонка заняли второе место.

Уточняется, что 46% опрошенных предпочитают знакомиться с рекрутером компании в мессенджерах. 45% кандидатов предпочитают знакомиться с рекрутером компании по телефону.

— Наш опрос показал: специалист по подбору — ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями. Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров. Поэтому HR-директорам стоит обратить внимание на честность и компетентность специалистов по подбору, — рассказал директор по продажам компании Mango Office Александр Шикинов.

Напомним, Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее благоприятными условиями для поиска работы. Список составлялся исходя из количества соискателей на одно рабочее место.

Елизавета Пуншева