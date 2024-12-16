Более 80% кандидатов готовы отказать работодателю из-за негативного знакомства с рекрутером
Отказаться от работы из-за негативного знакомства с рекрутером готовы 83% российских кандидатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий опрос.
В целом 95% респондентов ответили, что при выборе между двумя аналогичными предложениями от компаний придают огромное значение ошибкам менеджеров по подбору персонала работодателей-конкурентов.
Честность и высокая компетентность, по мнению опрошенных, являются главными требованиями к менеджерам по подбору персонала.
В 2024 году самым популярным форматом знакомства с подобными сотрудниками были мессенджеры. Телефонные звонка заняли второе место.
Уточняется, что 46% опрошенных предпочитают знакомиться с рекрутером компании в мессенджерах. 45% кандидатов предпочитают знакомиться с рекрутером компании по телефону.
— Наш опрос показал: специалист по подбору — ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями. Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров. Поэтому HR-директорам стоит обратить внимание на честность и компетентность специалистов по подбору, — рассказал директор по продажам компании Mango Office Александр Шикинов.
Напомним, Татарстан занял третье место в рейтинге регионов с наиболее благоприятными условиями для поиска работы. Список составлялся исходя из количества соискателей на одно рабочее место.
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