Мэр Бугульмы не приехал на суд по «раскулачиванию» — его адвокат просит закрыть процесс

Фото: Максим Платонов

Сегодня Высокогорский райсуд Татарстана планирует приступить к рассмотрению иска прокурора республики Альберта Суяргулова. Он просит обратить в доход государства семь объектов недвижимости на 60,3 млн рублей, считая их купленными на неподтвержденные доходы главы Бугульминского района Линара Закирова.

Сам мэр на заседание не пришел. Представлять свои интересы он поручил адвокату Роману Скляру, в карьере которого уже были победы по подобным искам. Об этом представитель сообщил журналисту «Реального времени». Другие ответчики на заседании также не появились.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На старте заседания адвокат заявил ходатайство о переводе процесса в закрытый режим. Прокурор Лилия Фаттахова возражала. Замначальника антикоррупционного управления при раисе РТ Равия Шрша оставила вопрос на усмотрение суда. Суд ходатайство отклонил.

Ответчиками по иску признаны сам ВИП-чиновник, его мать Фатыма Закирова и двоюродный брат Альберт Газизов. На последних в 2018—2022 годах и оформлялась недвижимость, которую, по версии надзорного ведомства, пенсионерка, отставник МВД не могли себе позволить, да и у самого Закирова, по подсчетам проверяющих, официальный заработок не позволял такие траты.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним перечень объектов, лишь первый из них зарегистрирован на двоюродного брата Закирова, остальные — на мать:

дом площадью 213 кв. м с участком в деревне Берлек Бугульминского района (в 2018-м приобретен за 2,9 млн рублей);

квартира площадью 66 «квадратов» и помещение кладовой в ЖК «Немецкий квартал» Бугульмы (куплены в июле 2016 года за 2,31 млн по договору долевого строительства);

квартира площадью 127,5 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (август 2016 года, 16 млн рублей);

нежилое помещение площадью 11,8 кв. м — место на парковке ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (апрель 2017-го, 500 тысяч рублей);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаж 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей).

Также при проверке сотрудники прокуратуры и управления по антикоррупционной политике при раисе Татарстана обнаружили значительные траты по банковским картам мэра, в том числе — кредитным. В период 2014—2022 годов отчисления составили 35 млн рублей, что, по мнению проверяющих, на 10,5 млн рублей выше официального дохода бугульминского главы за тот же период.

Деньги тратились на командировки и турпоездки в 19 стран во всех частях света, за исключением Австралии. А еще на закупку брендовой одежды и аксессуаров в элитных бутиках Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent, Burberry, Christian Dior, а также в бутиках ювелирных изделий и дорогих часов Mercury и Ahmed Seddiqi & Sons. На недавней пресс-конференции прокурор РТ Альберт Суяргулов, не называя имени чиновника, окрестил его моднейшим человеком и татарстанским амбассадором известных брендов.

Как Линар Закиров объяснялся по объектам недвижимости в ходе проверок — в материале «Реального времени».