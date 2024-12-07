Павла Дурова впервые допросили в рамках уголовного дела

Фото: Мария Зверева

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые допросили по существу в рамках уголовного дела против него. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

В парижский суд бизнесмен прибыл около 10.00 по местному времени (12.00 мск) в сопровождении двух своих адвокатов. Дуров заявил, что «доверяет французскому правосудию», однако не стал далее комментировать ход дела и обвинения против него.

Напомним, вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже Дурова задержали в рамках досудебного расследования против неустановленного лица, в деле которого 12 пунктов обвинения, в том числе соучастие в киберпреступлениях, мошенничестве, распространении наркотиков и порнографического контента с несовершеннолетними. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева