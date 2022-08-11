Татарстан вошел в топ-10 самых активных регионов в сфере интернет-торговли

Фото: Максим Платонов

Татарстан замкнул десятку российских регионов, наиболее активных в сфере интернет-торговли по итогам первого полугодия 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).



Тройку составили Москва — на нее приходится 20,4% покупок в общем объеме, Московская область — 10,7% и Санкт-Петербург — 7,3%. За ними следуют Краснодарский край — 4,4%, Свердловская область — 2,6%, Ростовская область — 2,5%, Красноярский край — 2,1%, Нижегородская область — 2,1%, Самарская область — 2,0% и Татарстан — 1,9%.

Топ-10 регионов формируют больше половины (56%) российского рынка электронной торговли.

В целом объем интернет-торговли в России в первом полугодии вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 трлн рублей.

Фото: Максим Платонов

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу развития интернет-торговли на следующий год. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев заявлял о начале подготовки документа.

Абдулганиев заметил, что с 2020 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло более чем в 100 раз. Если в январе 2020 года их было 321, то в конце июня их насчитывалось 31 547.

Исследование онлайн-маркетплейса Wildberries ранее показало, что татарстанские предприниматели стали лидерами по количеству регистраций на сервисе за 6 месяцев 2022 года. С конца июня 2021 года на онлайн-платформу вышли почти 10 тысяч предпринимателей из республики.

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Маргарита Головатенко