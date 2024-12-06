Сегодня в Казани будет вручена деловая премия «Реальный рейтинг 2024»

Премия рассчитывается по открытым бизнес-показателям и вручается компаниям из ПФО в 8 номинациях, показавшим наилучшие результаты

Фото: Реальное время

Лучшие из лучших

Сегодня, 6 декабря, в Казани пройдет торжественная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг» — награды, учрежденной изданием «Реальное время» в 2017 году. Она вручается компаниям, зарегистрированным на территории Приволжского федерального округа, показавшим наибольшую эффективность в ключевых бизнес-показателях.

В 2024 году премия будет вручена в 8 регулярных номинациях:

пищевая промышленность;

легкая промышленность;

фармацевтическая промышленность;

авторетейл;

сельское хозяйство;

строительные компании;

ИТ-компании;

телекоммуникации и связь.

В рамках вручения премии будут оглашены трое номинантов в каждой категории. Компании-победители станут известны только после того, как на сцене будут вскрыты конверты с их названиями.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В гостях у «Реального времени» на торжественном вечере в ресторане «Пирамида» соберутся руководители компаний из ПФО, представители органов власти и известные общественные деятели. Цель проведения церемонии всегда — объединение бизнес-сообщества в дружественной атмосфере, для обмена опытом и нетворкинга. На таких вечерах встречается, общается, «сверяет часы», подводит итоги делового года бизнес региона из разных отраслей.



«Эффективный и наглядный инструмент понимания того, что происходит в экономике»

Лидеров определяет аналитическая служба «Реального времени» по стандартизованной формуле, в которой присутствуют показатели, доступные в открытых источниках:

размер активов;

чистая прибыль;

рентабельность;

выручка;

объем налогов, уплаченных за отчетный период.

Показатели распределены в формуле по весам. Методику подсчета в 2017 году помогли разрабатывать независимые эксперты: гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, председатель Совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц, президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков, вице-президент РАКИБ по развитию и регулированию рынка Валерий Петров и вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

Задача премии — представить беспристрастный, основанный только на четко формализованных параметрах рейтинг компаний, определяющих бизнес-ландшафт ПФО. Формула расчета прозрачна, «Реальный рейтинг» — объективная, абсолютно неангажированная премия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Борис Кочетков, президент-председатель правления ФИНАМ, высказывался о премии:

— Это эффективный и наглядный инструмент, чтобы иметь понимание того, что происходит в экономике целого региона. Поволжье — один из самых развитых в экономическом плане регионов России, поэтому подобная отраслевая премия здесь крайне необходима, на мой взгляд. Крайне интересно посмотреть, появились ли в динамично развивающихся отраслях новые крупные игроки, как дела у признанных лидеров рынка. И мне особенно приятно, что с самого основания «Реального рейтинга» я вхожу в его экспертный совет.

Еще один член экспертного совета, Борис Любошиц, обращает внимание на важность соревновательного момента:

— В бизнесе, как и в спорте и в науке, очень важно сравнивать свои результаты с результатами лидера. И ориентироваться, конечно, хочется на лучших. «Реальный рейтинг» каждый год позволяет это сделать, формируя бизнес-сообщество, в котором открыта возможность оценивать свои достижения, сравнивать их с итогами, показанными ведущими на рынке компаниями!



Людмила Губаева