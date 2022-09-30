ЕС хочет запретить россиянам доступ к криптовалюте

Евросоюз хочет ввести дополнительные ограничения для россиян на доступ к криптосервисам европейских компаний в рамках нового пакета санкций, такой информацией делится Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз хочет ужесточить ограничения для криптоинвестиций россиян. Предыдущий лимит криптоактивов в размере €10 тыс. могут и вовсе отменить. Гражданам России собираются запретить хранить криптоактивы в криптокошельках ЕС.

Фото: pixabay.com

Новые санкции будут работать, чтобы ограничить передачу российских денег через цифровые активы, такие как биткойн, запрещая европейским фирмам предоставлять криптовалютные кошельки, учетные записи или услуги по хранению для российских граждан и организаций, зарегистрированных в России.

Евросоюз планируют смягчить ряд антироссийских санкций, в частности снять запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «другой продукции».

При этом ЕС в рамках нового пакета ограничительных мер намерен ввести потолок цен на российскую нефть. Санкции должны быть одобрены единогласно 27 государствами-членами Евросоюза.



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Илина Хакимова