Итоги дня: новый индустриальный парк в Татарстане, уроки без телефонов, ЕС усложнил получение виз для россиян
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 31 августа:
- В «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В центр деловой повестки вынесли обсуждение экологической адаптации бизнеса по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Так, в конце года «Татнефть» собирается начать закачку CO2 под землю, а СИБУР — повсеместно переходит на замкнутый цикл обращения ресурсов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Ожидается, что «Алабуга» обеспечит парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. Инвестиции организации в инфраструктуру «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей.
- Сегодня в Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции существенно поправил приговор по делу трех бывших сотрудников Следкома Татарстана. Условные сроки бывшего руководителя Набережночелнинского следственного отдела Камиля Халиева и двух его экс-подчиненных сократились на 4—5 месяцев. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями по предварительному сговору в 2017—2018 годах и заведомом привлечении невиновного к уголовной ответственности, а еще в халатности по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней.
- Прощание с генсекретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР, лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября. Церемония состоится в Москве в Колонном зале Дома Союзов в 10 часов утра. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев рассказал о судьбе, характере и значении Михаила Горбачева для книги цикла «Жизнь замечательных людей».
- Татарстан станет участником эксперимента по дистанционному мониторингу здоровья. Он продлится два года. В нем также задействуют Новосибирскую, Самарскую, Тюменскую, Рязанскую и Магаданскую области.
- Министерство просвещения России вводит запрет на использование учениками школ телефонов во время уроков. Как объяснил глава ведомства Сергей Кравцов, это необходимо, чтобы гаджеты «не отвлекали школьников от занятий». Норма прописана в новых санитарных правилах.
- Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс. Визы можно будет получить, но в гораздо меньших объемах. В МИД не исключили, что Россия может принять симметричные меры.
- По итогам января — июля 2022 года жители Татарстана взяли потребительные кредиты на общую сумму 42,7 миллиарда рублей. Это 46,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему выданных за первые семь месяцев потребкредитов республика заняла шестое место среди 30 российских регионов-лидеров.
- На 8 лет в колонию строгого режима отправил Приволжский райсуд Казани экс-начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. Его признали виновным в покушении на взятку в 1 млн рублей и двух эпизодах превышения полномочий. При этом еще по трем эпизодам его оправдали.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в республике членам семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР, также полагается единовременная выплата.
- На встрече с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости наращивания промышленного сотрудничества между республикой и королевством. «Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка», — обратил внимание он.
- При проверке состояния Храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, который находится на Казанке, специалисты обнаружили, что ограждение по периметру объекта повреждено, дверь в боковое помещение одной из бывших келий вскрыта. На данный момент дверь заварили, а забор восстановили — несанкционированный доступ перекрыт.
- В этом учебном году российские школы примут порядка 17,5 млн ребят. Среди них — 2 миллиона первоклассников. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- На территории Казанского суворовского военного училища планируют построить площадку для игры в городки. Чтобы оценить влияние строительных работ на объект культурного наследия «Родионовский институт благородных девиц» провели государственную историко-культурную экспертизу. И в заключение эксперты указали, что памятник не пострадает. Детали — в материале «Реального времени».
Ключевые события 189-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России заявило, что киевский режим продолжает намеренно обстреливать школы, больницы, детские сады и жилые дома в ДНР, ЛНР и в других районах, освобожденных от националистов в ходе спецоперации. В ведомстве указали, что это военное преступление и потребовали от международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей.
- По данным Минобороны России, накануне киевский режим проводил провокации с целью срыва работы миссии МАГАТЭ и создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Один снаряд, выпущенный ВСУ с позиции в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища, попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Украинское подразделение подавили ответным огнем. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме. Штатный персонал контролирует техническое состояние объекта и обеспечение его бесперебойной работы.
- Минобороны России сообщило, что предпринятая попытка «режима Зеленского» возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды ВСУ понесли значительные потери, разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады.
- Для деблокирования подразделений ВСУ через Ингулец переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. «Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена», — сообщили в Минобороны РФ. Несколько из них при беспорядочном отходе подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории.
- За двое суток атак на Николаево-Криворожском и других направлениях ВСУ потеряли четыре боевых самолета — два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. В воздухе сбиты три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,7 тысячи военнослужащих.
- Ударом по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в ДНР уничтожено до 50 националистов и девять единиц военной техники. Огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ ликвидировано свыше 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автотехники.
- За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ и 65 артиллерийских подразделений. Ликвидировано три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в Днепропетровской области. Российскими средствами ПВО сбито семь беспилотников, перехвачено 57 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».
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Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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