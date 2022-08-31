Минпросвещения России запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах

Министерство просвещения России запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

— У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках... использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что регионы страны завершают плановую подготовку к началу учебного года, 1 сентября в школы пойдут более 17,5 млн учеников.

По ее словам, с началом учебного года в образовательные учреждения также пойдут более 7 млн дошкольников. Для обучения детей сегодня «созданы необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны», сказала она.



Из бюджетов всех уровней на подготовку к новому учебному году было выделено 219 млрд рублей. Капитальный ремонт к началу учебного года завершится в 1 092 школах, в результате чего приведено в соответствие с современными требованиями для организации обучения более 450 тысяч учебных мест.

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Максим Кокунин