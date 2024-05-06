«Гроза нарушителей» или «липовый» сотрудник: две стороны «зарплатного» дела Минэкологии Татарстана

Глава поселения и источники в министерстве опровергают версию Следкома и прокуратуры

Фото: Максим Платонов

В отношении неустановленных лиц в Минэкологии возбуждено уголовное дело по трем статьям. Правоохранительные органы подозревают чиновников в фиктивном трудоустройстве сотрудника, которому в течение нескольких лет было выплачено более 2 миллионов рублей. Ведомство сообщает, что предоставило силовикам все необходимые документы и информацию, при этом речи о фиктивном трудоустройстве не идет: просто специалист был трудоустроен в Центральном территориальном управлении Минэкологии, а работал по факту в Заволжском (ввиду недостатка вакансий в штатном расписании). Глава сельского поселения в Дрожжановском районе рассказывает, что инспектор Айрат Бдиев несколько лет исправно исполняет обязанности, его даже прозвали Немцем за пунктуальность. А бывший начальник Заволжского территориального управления утверждает, что никто из Центрального теруправления его сотрудникам не помогал. Мнения сторон выслушало «Реальное время».

«Этот сотрудник у меня не числился»

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проходят следственные действия. Прокуратура Татарстана сообщает:

«Татарская природоохранная межрайонная прокуратура в рамках надзорных мероприятий выявила нарушения уголовного законодательства в действиях сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Так, в табель учета рабочего времени в период 2020—2024 гг. были внесены недостоверные сведения о работе старшего специалиста 3-го разряда Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан при фактическом его отсутствии на рабочем месте, что повлекло причинение материального ущерба на сумму более 2 млн рублей. Кроме того, указанному сотруднику передали в пользование транспортное средство и горюче-смазочные материалы, которые использовались не по целевому назначению. Собранные материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. В итоге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».

В ходе проверки прокуроры опрашивали сотрудников Минэкологии, при этом, как уверяют в министерстве, проверяющие сообщали: поводом для встречи стало заявление экс-начальника Заволжского территориального управления МЭПР РТ Николая Васина. Якобы именно он поделился с силовиками информацией о фиктивном трудоустройстве в министерство инспектора Айрата Бдиева.

При этом сам Николай Васин в беседе с «Реальным временем» сообщил, что лично в прокуратуру не обращался, но дважды сам получал приглашения в надзорное ведомство:

— Жалобу в прокуратуру я не писал, меня самого Татарская природоохранная прокуратура опрашивала в декабре 2023 года и апреле 2024-го. Этот сотрудник у меня не числился, мне в прокуратуре сказали: «Он у тебя работает». Я прямо при прокуроре набрал секретаршу и спросил: «Мы Бдиева в табель включали?» Она отвечает: «Нет». Я говорю: «Ну и слава Богу».

Числится в Центральном управлении, работает в Дрожжановском

Действительно, в табель по Заволжскому управлению Айрат Бдиев и не мог быть включен — с 12 ноября 2020 года он трудоустроен на должность старшего специалиста 3 разряда в другом терруправлении Минэкологии — Центральном. Согласно штатному расписанию, ему был назначен должностной оклад в размере 17 696 рублей и ежемесячные надбавки к нему: 5% — за особые условия государственной гражданской службы, 10% — за выслугу лет, 2% — в качестве ежемесячного денежного поощрения. Этой информацией с «Реальным временем» поделились в самом министерстве.

Несмотря на то, что числился Бдиев в Центральном территориальном управлении, местом его непосредственной работы был Дрожжановский район (формально относящийся к Заволжскому теруправлению). Дело в том, что штатное расписание инспекторов в ведомстве не менялось уже 30 лет, и свободной штатной единицы в Заволжском территориальном управлении не хватало, объясняют в пресс-службе Минэкологии РТ. Вот Бдиева и трудоустроили в Центральное управление, на свободную вакансию, а работать отправили в Дрожжановский район.

Согласно имеющейся в распоряжении нашей редакции справке из отдела финансового контроля, учета и отчетности Минэкологии, с 13 ноября 2020 года по 23 апреля 2024 года Айрату Бдиеву была начислена заработная плата в размере 1 955 565,19 рублей, в итоге за вычетом налога на его зарплатный счет было перечислено 1 686 538,78 рублей.

«У нас тут его все главы поселений знают, он гроза района!»

Помещение для работы Бдиева было выделено в здании НКО «Фонд «Благодеяние», на основе договора о безвозмездной аренде. НКО работает в поселении Алешкин Саплык, что в 5 километрах от Дрожжаного — соответственно, и здание находится здесь же. Об этом нашему изданию сообщил Петр Артемьев, глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения. По его свидетельству, Бдиев ежедневно приходит на работу и добросовестно выполняет свои обязанности — то есть, по его словам, речи о фиктивном трудоустройстве быть не может. Петр Артемьев рассказывает нашему изданию:

— Каждый день его вижу, у меня из окна кабинета видно это здание. Он выявляет нарушения — например, точки, где складируется мусор или фиксируются другие нарушения природоохранного законодательства — по всему району. А начинает с меня — потому что моя фамилия начинается на «А», и Алешкин Саплык тоже начинается на «А». Информацию о нарушениях протоколирует и передает дальше, по инстанциям. В итоге они передаются в исполком района, и дается время на устранение. Я, например, обычно в течение двух-трех дней устраняю. У него здесь прозвище есть — Немец. Потому что пунктуальный, как немец: каждый божий день, кроме воскресенья, в 7.45 уже здесь, в своем офисе. Ведет прием граждан, вызывает глав сельских поселений, председателей колхозов, предпринимателей к себе постоянно, я из окна своего кабинета каждый день вижу, как они приезжают. У нас его тут все главы поселений знают, он гроза района! Контролирует! А живет в Дрожжаном, оттуда приезжает.

Вид из окна рабочего кабинета Петра Артемьева: здание, в котором работает Бдиев. предоставлено Петром Артемьевым

Однако бывший сотрудник министерства Николай Васин отрицает, что Айрат Бдиев выполнял какие-либо обязанности в Дрожжановском районе:

— Бдиев по Дрожжановскому району у меня не работал. Мы сами работали. Из Заволжского ТУ мои ребята туда ездили. Я и в прокуратуре об этом писал: о том, чтобы Дрожжаное у нас отнять, не было приказа, оно было за нами закреплено. Мы там работали: и свалки убирали, и карьеры считали. Чтобы там какой-то другой сотрудник нам помогал — такого не было. И показатели у моего управления были хорошие, были те, кто работали гораздо хуже.

При этом согласно информации из реестра, предоставленной Государственной инспекцией экологического надзора Минэкологии, за время работы в Дрожжановском районе «не работавший там» Бдиев выявил около 100 нарушений экологического законодательства.

Дисциплинарные наказания и дом сестры жены

Уволился из министерства Николай Васин в августе 2023-м году — по собственному желанию. По его версии, причиной стали неприязненные отношения с министром Александром Шадриковым и серия проверок. При этом в самом министерстве сообщают, что к работе этого начальника территориального управления было множество вопросов, от граждан в ходе личных приемов поступали жалобы на систематическое и преднамеренное сокрытие экологических нарушений в подведомственных Заволжскому управлению районах.

Так, по данным министерства, 13 мая 2022 года сотрудники Управления госинспекции экологического надзора министерства (УГИЭН) выявили несанкционированные свалки в Буинском муниципальном районе. Сотрудники Заволжского ТУ эти факты игнорировали, меры не были предприняты. И только по итогам выезда УГИЭН были предъявлены требования о ликвидации свалок, к сегодняшнему дню взыскано более 1,2 млн рублей в счет компенсации ущербов.

21 июня 2022 года сотрудники Заволжского ТУ по обращению местных жителей установили факт несанкционированной добычи общедоступных полезных ископаемых на землях сельхозназначения на участке месторождения «Бурундуковское 1». Однако исчерпывающих мер, по мнению начальства, руководитель теруправления не принял.

В апреле 2023-го по результатам служебной проверки Васину объявили выговор. Николай Васин в беседе с «Реальным временем» рассказал, что оспорил это дисциплинарное наказание в суде, но решения по его иску пока нет:

— Сперва этот иск два месяца лежал, пока судья на больничном была, потом она уволилась. Из Приволжского суда я попросил его в Буинский переслать, потому что по состоянию здоровья не могу ездить. Документы что-то потерялись, не идут из Приволжского суда. Буинский суд запросил эти документы, но они пока не пришли, а в Приволжском телефон не берут.

Были и более серьезные претензии. В июле 2023-го Буинская прокуратура направила представление министру экологии Татарстана, усмотрев нарушения в декларации все того же Николая Васина. В документе сообщалось, что, по версии надзорного ведомства, чиновник сокрыл информацию о наличии жилого дома площадью 181,2 квадратных метра, который специально оформили на сестру его жены. Васин не отрицает, что до сих пор живет в этом доме с семьей и надеется в будущем стать его собственником:

— По части декларации претензии ко мне были, но у меня съемное жилье, и все это прекратили. Я живу в этом доме, но снимаю его у сестры жены. Частично я производил расчеты со строителями, частично сам давал деньги. И дом, и земельный участок принадлежат сестре жены, а я в этом доме живу и постепенно с ней рассчитываюсь — 2 миллиона ей должен оставался, отдаю понемногу.

На основании указанного прокурорского представления представления в 2023 году инициировали две служебные проверки. 4 августа 2023 года Васин уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. И все проверки в МЭПР РТ по нему завершились — привлекать уволенного к дисциплинарной ответственности не посчитали возможным. Проверочные материалы по контролю за расходами были направлены в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.



В Следкоме и МВД Татарстана от комментариев по делу неустановленных лиц Минэкологии пока воздерживаются.