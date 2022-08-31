Татарстан станет участником эксперимента по дистанционному мониторингу здоровья

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан станет участником медицинского эксперимента по дистанционному мониторингу здоровья с помощью носимых устройств, сообщает «Коммерсантъ».

Во время мониторинга данные с этих устройств будут собирать на платформе «Персональные медицинские помощники». Кроме Татарстана, в эксперименте, который продлится два года, также будут участвовать Новосибирская, Самарская, Тюменская, Рязанская и Магаданская области.

Отмечается, что с помощью данной платформы можно создать комплексную федеральную экосистему дистанционного мониторинга здоровья и проводить автоматизированный мониторинг жизненно важных параметров здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

Устройства будут выдавать лишь по назначению врача, а их поставщиком станет госкорпорация «Ростех».

Фото: Ринат Назметдинов

Также в середине августа стало известно, что Татарстан выбран пилотным регионом для реализации сервиса дистанционных проверок бизнеса. Технологию запускают Минцифры России совместно с Минэкономразвития.



Система будет работать следующим образом: владелец бизнеса подает заявление на сервисе госуслуг на получение разрешительных документов (лицензии), заявление с портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором. Затем они направляют предпринимателю уведомление с датой и временем проверки.

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Максим Кокунин