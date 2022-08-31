В Казанском суворовском училище построят корт для игры в городки

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанские суворовцы будут играть в городки

На территории Казанского суворовского военного училища планируют построить площадку для игры в городки, выяснило «Реальное время». Чтобы оценить влияние строительных работ на объект культурного наследия «Родионовский институт благородных девиц», в здании которого располагается учебное заведение, была проведена государственная историко-культурная экспертиза. И в заключении эксперты указали, что памятник не пострадает.

Корт для игры в городки займет площадь 14х35 метров. Основное покрытие будет резиновым. Исключение — площадь «города», которую выполнят из металлических листов. На объекте установят двухрядные трибуны для зрителей, стационарная будет рассчитана на 15 человек. По периметру площадки выставят ограждение: с южной стороны — высотой 2 метра, с остальных — 4 метра. Попасть на корт можно будет через калитку, закрывающуюся на замок.



Фото: vk.com/gorodki_russia (архив)

С южной стороны корт будет граничить с баскетбольной площадкой, с восточной — с Родионовским садом и лесопарковой зоной центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Севернее обрыв — засыпанная часть верховья крупного оврага с видом на долину Казанки. На юго-западе — забор и двор двадцатиэтажного ЖК «Суворовский».



От института благородных девиц до суворовского училища

Здание по улице Толстого, 14, в котором с 1944 года и по сей день располагается Казанское суворовское военное училище, было возведено в XIX веке — строительство велось с 1838 по 1842 год по проекту архитекторов Михаила Коринфского, Фомы Петонди и Александра Песке. В 1841 году здесь открыли Казанский Родионовский институт благородных девиц, названный так в честь его основательницы — Анны Николаевны Родионовой.

Фото: pastvu.com

В институте обучались дочери потомственных и личных дворян и купцов — три класса с двухгодичным сроком обучения в каждом. С 1862-го количество классов увеличилось до семи, а с 1911-го — до восьми. В 1918 году институт закрыли.

Но здание не пустовало. Здесь работала первая показательная школа-коммуна имени Карла Маркса, где на полном государственном обеспечении обучались дети погибших красноармейцев, жертв белогвардейского террора, и многодетных рабочих. Позже в этих стенах до 1931 года работал Восточно-педагогический институт, затем Татарский педагогический институт (1931—1934), а потом и Казанский педагогический институт (1934—1941 годы.).

Фото: Ринат Назметдинов

В 1933—1936 годах по проекту архитектора П.Н. Ашмарина в здании надстроили третий этаж. В начале Великой Отечественной войны в нем развернули военный госпиталь, а под конец войны, в 1944-м, здесь открыли Казанское суворовское военное училище.



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Татьяна Демина