Из приговора экс-главы челнинского отдела СК исключили халатность

Сегодня в Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции существенно поправил приговор по делу трех бывших сотрудников Следкома Татарстана. Условные сроки бывшего руководителя Набережночелнинского следственного отдела Камиля Халиева и двух его экс-подчиненных сократились на 4—5 месяцев.



В заседании лично участвовали осужденные Камиль Халиев и его бывший заместитель Ильдар Шакиров. Интересы следователя Екатерины Перепеченовой представлял ее адвокат Феликс Гиниев.

Напомним, в ноябре 2021 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил трех следователей к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Вину силовики не признавали, настаивая на оправдании. По итогам сегодняшнего заседания условные сроки Халиева и его бывшего зама сократились до 2 лет и 8 месяцев каждому, а условное лишение свободы Перепеченовой — до 2 лет и 7 месяцев.

В кассации осужденные и защитники просили признать приговор Октябрьского райсуда Кирова и апелляционное определение Кировского облсуда незаконными и необоснованными. Оценив доводы жалоб, кассация решила полностью прекратить преследование всех троих челнинских следователей по обвинению в преступной халатности. «В решении прозвучала формулировка — за отсутствием состава преступления», — сообщил «Реальному времени» адвокат полковника Айрат Уразманов, подчеркнув — после прекращения суд признал за осужденными право на реабилитацию.

Заметим, халатность офицерам СК предъявляли в связи с расследованием дела об изнасиловании несовершеннолетней. В июле 2018-го юная работница кафе заявила о преступлении со стороны хозяина кафе — гражданина Турции, а в сентябре следователь Никитина (ныне — Перепеченова) прекратила это дело «за отсутствием события преступления», после чего иностранец выехал за пределы РФ.

В разговоре с «Реальным временем» адвокат Гиниев в защиту Перепеченовой отметил, что фактически речь идет об оправдании. С его слов, также Шестой КСОЮ исключил из приговора обвинение всех трех фигурантов по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а его клиентки — еще и статью 292 УК РФ (служебный подлог) по истории с расследованием уголовного дела о трагедии на челнинской стройке 28 декабря 2017 года, где погибли двое рабочих.

Защитники подчеркивают — позицию об исключении статьи 285, правда, лишь у Перепеченовой, в КСОЮ озвучил представитель Генпрокуратуры РФ. Хотя в нижестоящих судах представители гособвинения проявляли полную солидарность со следствием.

После сегодняшнего решения у Халиева, Шакирова и Перепеченовой остается условная судимость по двум редким статьям УК РФ — 299 и 300. То есть за привлечение в 2017—2018 годах заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за гибель двух строителей и незаконное освобождение от таковой заказчика строительных работ, владельца автомойки «Штаб» Фанила Шарипова.



Фото ГУ МЧС России по РТ

Техника безопасности и технология работ при возведении административного корпуса были нарушены. Вместо скрепления каждого слоя арматуры и плит раствором бетона строители выстроили из металлических подпорок и плит каркас части здания и намеревались залить все разом, хотели закончить к Новому году. Но после укладки башенным краном одной из плит незакрепленные конструкции начали гнуться. Двое рабочих кинулись к ним с молотками, стали бить, чтобы выровнять, и были погребены под рухнувшей сверху плитой, рассказывали позже их выжившие коллеги. Ни касок, ни спецодежды, ни официального договора о работе на данном объекте у бригады не было.



После возбуждения дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ явку с повинной написал электрик Петр Зайцев, которого часть рабочих называли прорабом. Позже обвинение против Зайцева смягчили, предъявив ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей двум и более лицам), а далее прекратили его преследование за деятельным раскаянием.

Вдовы погибших строителей продолжали жаловаться. В итоге вынесенное Никитиной (Перепеченовой) постановление о прекращении дважды отменял ее начальник Халиев, один раз — прокуроры. В итоге после передачи материалов в центральный аппарат на скамье подсудимых оказался Шарипов. Вину отрицал. В октябре 2019-го получил 3,5 года колонии-поселения, но не уехал — реальный срок заменили условным.

Ирина Плотникова